快訊

奢華Game Boy來了！Pocket VERT掌機有「鑽石切割」按鍵＋觸控 定價嚇死人

川普突襲「斬首」馬杜洛政權！ 美國行動是否合法？

國道二死車禍、小貨車撞槽化線橋墩 車身分離炸火球

聽新聞
0:00 / 0:00

高官扮惡狼！ 陳冠安曝數據...民進黨執政社安網愈補愈破

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

高雄市心理衛生中心執行秘書何建忠濫用職務登入社會安全網系統，利用公務資料誘拐並性侵未成年少女，遭檢起訴。國民黨青年部前主任陳冠安調出近10年遭性侵被害人數，嘆民進黨執政進入第10年，台灣的社會安全網，越破、越大。

陳冠安說，甚至本應作為社會安全網的官員，竟變成破壞社會安全網的性侵惡狼。「何建忠案，不只是單純犯罪，背後更潛藏高市府層層疏失。」更諷刺的是，陳其邁市府向賴總統示範了，性暴力防治工作，在沒有妥善監管之下，通報之後可能產生的更大危害。

曾獲衛福部表揚的高雄市衛生局心理衛生中心執行秘書何建忠，去年利用職權登入公務系統，把資料庫當成選妃名冊，肉搜受其監督輔導的未成年少女，然後誘騙外出，性侵得逞。

陳在臉書表示，手握公權力的公務員，可以為所欲為，沒有任何把關機制，甚至在事發後，任職社會局的何妻還將少女的報案進度私下傳送給何男。如此嚴重的連環行政監管疏失，高雄市政府有道歉嗎？陳其邁有表態嗎？「沒有。只由衛生局來回應表示已解聘何員。」

陳說，更可怕的是，民進黨執政進入第10年，台灣的社會安全網，越破，越大。以性侵被害人數來說，2023至2024年分別為5630和5566人，是警政統計從2002年以來，歷史前二高。對比馬英九卸任前，2015年的3876件，10年裡，性侵被害人數成長1.43倍。

如果細分年齡層，無論是0至5歲，還是6至11歲，2024年的性侵被害人數，都是統計新高。如此可怕現象，賴清德關心嗎？改善了嗎？顯然沒有。

因為2025年光是統計到11月的性侵被害人數，就已達5626人，加上12月數據，必然會超越2023年，成為統計新高。

翻開「強化社會安全網計畫2.0」的性暴力防治內容，裡頭說賴總統的重要政見希望工程，重視預防勝於治療，因為藉由通報讓公部門得以及早介入，才能防止更大危害之產生。但諷刺的是，陳其邁市府向賴總統示範了，在沒有妥善監管下，通報之後可能產生的更大危害。

衛福部。圖／聯合報系資料照
衛福部。圖／聯合報系資料照

性侵 社會安全網 衛生局

延伸閱讀

高雄心衛中心爆性侵案 國民黨：陳其邁何時出來震怒

陳其邁主持高雄元旦升旗 籲立院儘速通過國防預算

陳菊農曆年前出院？陳其邁：花媽身體恢復是大家的期待

戴資穎登高雄跨年舞台！ 陳其邁曝2026年心願：和她合唱一曲

相關新聞

高官扮惡狼！ 陳冠安曝數據...民進黨執政社安網愈補愈破

高雄市心理衛生中心執行秘書何建忠濫用職務登入社會安全網系統，利用公務資料誘拐並性侵未成年少女，遭檢起訴。國民黨青年部前主...

台東跨年會場疑傳性騷擾 男遭制止帶往警察服務站釐清

台東市海濱公園跨年活動期間，1日凌晨疑似發生性騷擾不當碰觸案件。台東警分局表示，跨年活動進行中接獲民眾通報，指稱會場人潮...

高雄社會安全網績優督導涉性侵 專家促落實風險控管與督導

高雄「績優督導」涉利用職務之便，肉搜並性侵未成年，社安網竟成獵場掀輿論譁然，司法精神醫學專家今天提醒，政府在擴增社安網人...

公車癡漢8年後又犯案！噁男磨蹭女學生還起反應 判3年4月徒刑

自台東遷居桃園董姓男子8年前下班搭公車曾趁人擠時，以下體頂著前方女子數秒又襲臀，依性騷擾罪判拘役40天；去年2月間則趁清...

誆「喝了變漂亮」蜂王飲摻安眠藥迷昏小姐硬上 她醒來驚見一絲不掛

台中房姓男子約女子到三溫暖性交易，卻在蜂王膠原飲摻入安眠藥向她稱「喝了會變漂亮」，女子一飲而下昏迷遭硬房上，醒來驚見下體...

回鄉探親…老婆趁機偷吃泰男 人夫1刀捅死小王一、二審都判7年2月

越南籍胡姓移工發現小他9歲的阮姓妻子，竟和工廠的泰國籍同姓工人婚外情，還趁他返鄉探親時偷搬家、持續和同男交往，胡失控拿水...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。