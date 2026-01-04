高官扮惡狼！ 陳冠安曝數據...民進黨執政社安網愈補愈破

高雄市心理衛生中心執行秘書何建忠濫用職務登入社會安全網系統，利用公務資料誘拐並性侵未成年少女，遭檢起訴。國民黨青年部前主任陳冠安調出近10年遭性侵被害人數，嘆民進黨執政進入第10年，台灣的社會安全網，越破、越大。

陳冠安說，甚至本應作為社會安全網的官員，竟變成破壞社會安全網的性侵惡狼。「何建忠案，不只是單純犯罪，背後更潛藏高市府層層疏失。」更諷刺的是，陳其邁市府向賴總統示範了，性暴力防治工作，在沒有妥善監管之下，通報之後可能產生的更大危害。

曾獲衛福部表揚的高雄市衛生局心理衛生中心執行秘書何建忠，去年利用職權登入公務系統，把資料庫當成選妃名冊，肉搜受其監督輔導的未成年少女，然後誘騙外出，性侵得逞。

陳在臉書表示，手握公權力的公務員，可以為所欲為，沒有任何把關機制，甚至在事發後，任職社會局的何妻還將少女的報案進度私下傳送給何男。如此嚴重的連環行政監管疏失，高雄市政府有道歉嗎？陳其邁有表態嗎？「沒有。只由衛生局來回應表示已解聘何員。」

陳說，更可怕的是，民進黨執政進入第10年，台灣的社會安全網，越破，越大。以性侵被害人數來說，2023至2024年分別為5630和5566人，是警政統計從2002年以來，歷史前二高。對比馬英九卸任前，2015年的3876件，10年裡，性侵被害人數成長1.43倍。

如果細分年齡層，無論是0至5歲，還是6至11歲，2024年的性侵被害人數，都是統計新高。如此可怕現象，賴清德關心嗎？改善了嗎？顯然沒有。

因為2025年光是統計到11月的性侵被害人數，就已達5626人，加上12月數據，必然會超越2023年，成為統計新高。