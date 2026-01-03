台東跨年會場疑傳性騷擾 男遭制止帶往警察服務站釐清

快訊

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東市海濱公園跨年活動期間，1日凌晨疑似發生性騷擾不當碰觸案件。台東警分局表示，跨年活動進行中接獲民眾通報，指稱會場人潮中疑有男子對女性進行不當身體接觸，警方隨即介入處理，並引導雙方前往現場警察服務站說明情況。

寶桑派出所長羅郁瑄指出，警方第一時間受理後，已向當事人清楚說明相關權益與後續處理方式。目前被害人暫未提出申訴或告訴，警方仍將依程序提供必要協助與關懷。另涉案相對人於事發當時有飲酒情形，已由警方帶同查處，以釐清相關事實。

據了解，該起疑似性騷擾事件發生於倒數結束後、歌手張惠妹演唱「三天三夜」期間。被害女子當時在人群中感覺臀部遭後方男子觸碰，隨後更被男子以身體貼近。男子之後繞到前方，疑似再對高中女生做出相同行為，被害人隨即抓住男子手臂並高舉大喊「性騷擾」，引起周遭注意，並將男子帶往警察服務站帳處理。

警方呼籲，民眾參加大型活動或人潮聚集場所時，應結伴同行並提高警覺，留意自身及同伴安全；飲酒務必理性適量，切勿因酒後失控而觸法。警方強調，對於任何違法行為皆將依法究辦，絕不寬貸。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台東市海濱公園跨年活動期間，1日凌晨疑似發生性騷擾不當碰觸案件。警方已介入處理釐清。圖／台東縣政府提供
台東市海濱公園跨年活動期間，1日凌晨疑似發生性騷擾不當碰觸案件。警方已介入處理釐清。圖／台東縣政府提供

