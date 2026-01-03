公車癡漢8年後又犯案！噁男磨蹭女學生還起反應 判3年4月徒刑

桃園董姓男子今年春節後上班日，利用擠公車時，以下體頻繁碰觸前方國中小女生臀部直到射精後下車逃逸，桃園地院依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，重判3年4月徒刑，他已上訴高院。示意圖，非新聞當事照。聯合報系資料照片／記者陳正興攝影

自台東遷居桃園董姓男子8年前下班搭公車曾趁人擠時，以下體頂著前方女子數秒又襲臀，依性騷擾罪判拘役40天；去年2月間則趁清晨上課擠公車時，以下體頻繁碰觸國中妹臀部射精後下車逃逸，桃園地院依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，判處3年4月徒刑。

犯罪事實指出，35歲董男2025年2月18日清晨6時50分，從桃園市八德區某處搭乘往桃園火車站方向的102號路線公車，當時正值上課尖峰時段，董男一上車便盯上同站上車，走在前面國中女學生，竟趁車內人潮擁擠為掩護，緊貼著國中妹背後，公車行進期間持續以下體頻繁碰觸、磨蹭少女的臀部，行為極其囂張，在少女制服外套上射精，隨即在桃園監理站下車逃逸。

少女放學回家覺得受辱哭訴遭被告從後方碰觸身體，當時她躲不開，好像被包住的感覺，抵達學校發現外套黏黏的，之後少女害怕上學搭公車又碰到董男，還是爸爸陪著搭公車上學好些一段日子，報案提告後，八德警方隨即根據公車刷卡紀錄與監視器畫面，循線將董男逮捕歸案。

董男於法院準備程序、審理時，對犯行均坦承不諱，和與被害少女在警詢及偵查中的供述一致，並有警方2份外套精液DNA與被告相符鑑定書、公車監視器畫面、董男搭乘102號公車刷卡紀錄、八德警方扣押筆錄及扣押物品、少女繪製案發現場圖及102號公車路線圖佐證。

雖然辯護人辯稱，被告董男從案件調查起就承認自己有罪，目前也已就醫，希望能透過治療控制或改善容易衝動的身體狀況，本案法定刑度為3年以上10年以下徒刑、刑罰重，希望法官能考量情狀特別，給予減輕其刑。

但法官認為，被告為滿足性慾，完全不顧少女的身體自主權與性自主意願，他的犯罪行為對少女造成嚴重的身心創傷，影響正常成長，迄今尚未取得家屬諒解，也未賠償，認為被告的行為嚴重又無值得同情的理由，不符合刑法第59條減刑的要件，辯護律師的請求不成立。

法官審理時發現，董男案發時是名智識正常的成年人，竟對少女藉機強制猥褻，況且他並非初犯，早於2019年6月25日就藉著上下班時段擠公車時，在車上以相同手法隨機選擇陌生女性發洩性慾，迄今仍有至少2件相同的強制猥褻案件還在法院審理，顯示他的行為嚴重危害社會治安，必須嚴厲譴責。

法官說，被告於審判過程承認犯行、表示悔意，至少節省司法資源，態度算尚可，考量高職畢業的教育程度、目前從事組裝椅子的自由業、家庭經濟情形及犯罪動機、手段、造成的危害，還有檢察官從重量刑意見，量處適當之刑。