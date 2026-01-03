快訊

川普下令攻擊委內瑞拉，準備推翻馬杜羅政權？

傳川普下令空襲…委內瑞拉進入緊急狀態 政府怒轟美國「軍事侵略」

捲謝侑芯命案停工2個月 黃明志高調宣布「復工」曝下一步動作

誆「喝了變漂亮」蜂王飲摻安眠藥迷昏小姐硬上 她醒來驚見一絲不掛

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中房姓男子約女子到三溫暖性交易，卻在蜂王膠原飲摻入安眠藥向她稱「喝了會變漂亮」，女子一飲而下昏迷遭硬房上，醒來驚見下體一絲不掛，房則丟下1萬4000元玩具鈔就開溜；法院以房犯後至今否認、態度不佳，一、二審都依藥劑犯強制性交罪判他9年，仍可上訴。

檢警調查，房男2022年12月20日約女子以50分鐘7000元價格性交易，雙方約在某三溫暖碰面，房卻事先在蜂王膠原飲摻入安眠藥給對方喝下，女子昏迷後慘遭房性侵，完事後拿14張面額1000元的玩具鈔放在枕頭邊就落跑。

女子醒來發現下體疼痛，拿著整疊鈔票去櫃檯時被發現是假鈔，且員工見她精神恍惚疑似遭下藥，先行將房內蜂王膠原飲空瓶保存起來，經女子報案後也提供警方鑑定，驗出有舒樂安定（Estazolam）成分。

台中地院一審時，房男僅坦承使用玩具鈔詐欺，但否認有下藥，辯稱女子喝完飲料沒昏迷，沒有違反她意願性交。

女子證稱，房拿蜂王膠原飲給她喝，還說「喝了會變漂亮」，自己喝完過幾分鐘頭就很暈，後來慢慢失去意識，醒來時上半身衣服的釦子被解開，下半身都被脫光，且下體感覺怪怪的很不舒服；三溫暖員工也說，見女子精神不濟，見鈔票是假的就懷疑她被下藥。

一審也查，房男的母親事後傳訊給女子說「妳有什麼話，請私下跟我說」、「有請兒子跟妳聯絡」，還稱「抱歉！做父母的，如果孩子不聽話，真的是很無力」，女子則回「我這輩子第一次被 這樣對待」、「面對這件事對她來說都是傷害。」

一審審酌，房為滿足私慾，以詐術誆騙女子性交易，還下藥侵犯，犯後態度不佳、未能和解，依藥劑犯強制性交罪判他9年。

房男不服上訴，仍維持否認答辯稱沒有下藥性侵，台中高分院二審認為，房犯罪事證明確，至今未實際賠償女子，駁回其上訴。

房男在蜂王膠原飲摻安眠藥騙小姐喝下性侵，法院一、二審都判他9年。示意圖／ingimage
房男在蜂王膠原飲摻安眠藥騙小姐喝下性侵，法院一、二審都判他9年。示意圖／ingimage

延伸閱讀

陸9月大寶寶被月嫂下安眠藥昏睡不醒 身上起紅疹、尿量減少

見女房客外型亮麗凍抹條 新北噁男趁女子洗澡闖入欲硬上遭羈押

少女讀高中時遭讀大學鄰居強摸胸部下體...忍了9年才提告 法官給公道

分飾兩人佯稱出價百萬騙女子性交易多次得逞 這次是85萬元拍性愛片

相關新聞

回鄉探親…老婆趁機偷吃泰男 人夫1刀捅死小王一、二審都判7年2月

越南籍胡姓移工發現小他9歲的阮姓妻子，竟和工廠的泰國籍同姓工人婚外情，還趁他返鄉探親時偷搬家、持續和同男交往，胡失控拿水...

何建忠涉性侵少女 碩士學位、博班錄取恐取消？中正大學說話了

高雄市曾獲「強化社會安全網」績優督導的心理衛生中心執行秘書何建忠，涉誘騙性侵受他監督輔導的未成年少女，遭高雄地檢署求刑1...

誆「喝了變漂亮」蜂王飲摻安眠藥迷昏小姐硬上 她醒來驚見一絲不掛

台中房姓男子約女子到三溫暖性交易，卻在蜂王膠原飲摻入安眠藥向她稱「喝了會變漂亮」，女子一飲而下昏迷遭硬房上，醒來驚見下體...

高雄心衛績優主管涉性侵 衛福部：若查證屬實將將註銷並追回獎項

高雄市心理衛生中心執行秘書何建忠涉嫌性侵社安網服務的個案未成年少女，檢方起訴。他身為心衛中心高階主管，還能獲得衛福部社安...

單親媽男友竟是狼…年幼姐妹遭猥褻188次 猜拳輸了還要陪他睡

台中從事燈光音響男子和女友同居，照顧對方年幼的2名女兒，卻以3天1次頻率騷擾姐妹倆，還要她們猜拳猜輸的得陪他睡，長期襲胸...

愛慕教會女教友邀約出遊 男暗藏色心強制猥褻遭訴

新北市林姓男子因愛慕同教會女教友，去年8月開車邀約一起出遊，卻暗藏色心，涉嫌對女子上下其手強制猥褻，女子不甘心受辱報警提...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。