誆「喝了變漂亮」蜂王飲摻安眠藥迷昏小姐硬上 她醒來驚見一絲不掛

台中房姓男子約女子到三溫暖性交易，卻在蜂王膠原飲摻入安眠藥向她稱「喝了會變漂亮」，女子一飲而下昏迷遭硬房上，醒來驚見下體一絲不掛，房則丟下1萬4000元玩具鈔就開溜；法院以房犯後至今否認、態度不佳，一、二審都依藥劑犯強制性交罪判他9年，仍可上訴。

檢警調查，房男2022年12月20日約女子以50分鐘7000元價格性交易，雙方約在某三溫暖碰面，房卻事先在蜂王膠原飲摻入安眠藥給對方喝下，女子昏迷後慘遭房性侵，完事後拿14張面額1000元的玩具鈔放在枕頭邊就落跑。

女子醒來發現下體疼痛，拿著整疊鈔票去櫃檯時被發現是假鈔，且員工見她精神恍惚疑似遭下藥，先行將房內蜂王膠原飲空瓶保存起來，經女子報案後也提供警方鑑定，驗出有舒樂安定（Estazolam）成分。

台中地院一審時，房男僅坦承使用玩具鈔詐欺，但否認有下藥，辯稱女子喝完飲料沒昏迷，沒有違反她意願性交。

女子證稱，房拿蜂王膠原飲給她喝，還說「喝了會變漂亮」，自己喝完過幾分鐘頭就很暈，後來慢慢失去意識，醒來時上半身衣服的釦子被解開，下半身都被脫光，且下體感覺怪怪的很不舒服；三溫暖員工也說，見女子精神不濟，見鈔票是假的就懷疑她被下藥。

一審也查，房男的母親事後傳訊給女子說「妳有什麼話，請私下跟我說」、「有請兒子跟妳聯絡」，還稱「抱歉！做父母的，如果孩子不聽話，真的是很無力」，女子則回「我這輩子第一次被 這樣對待」、「面對這件事對她來說都是傷害。」

一審審酌，房為滿足私慾，以詐術誆騙女子性交易，還下藥侵犯，犯後態度不佳、未能和解，依藥劑犯強制性交罪判他9年。

房男不服上訴，仍維持否認答辯稱沒有下藥性侵，台中高分院二審認為，房犯罪事證明確，至今未實際賠償女子，駁回其上訴。