回鄉探親…老婆趁機偷吃泰男 人夫1刀捅死小王一、二審都判7年2月

越南籍胡姓移工發現小他9歲的阮姓妻子，竟和工廠的泰國籍同姓工人婚外情，還趁他返鄉探親時偷搬家、持續和同男交往，胡失控拿水果刀狠刺同男左腹1刀奪命；台中地院一審依傷害致死罪判他7年2月，胡上訴稱判太重，想早點回越南養小孩，台中高分院二審認無理由駁回，仍可上訴。

檢警調查，胡男（32歲）、阮女（23歲）在台中某塑膠廠上班，胡2023年發現老婆出軌，警告她不許再和同男聯絡並要求搬到大雅區租屋處。

未料胡男2024年8月15日回越南探親，阮女趁機搬到龍井區租屋，胡9月10日回台後到阮龍井區住處討論繼續同住一事，又驚覺妻子仍再和同男聯絡。

胡氣憤不已，11日中午12點多到同男西屯區租屋處，並警告他別再和他妻子往來，但雙方一言不合，胡持預藏的水果刀朝同左腹刺了1下，同男中刀躲回房反鎖，胡仍繼續踹門，救護車到場開門時，見同已倒臥血泊身亡，送醫發現腸繫膜動脈穿刺、腹腔內出血死亡。

台中地院一審時，胡坦承不諱，有相關證據可佐，考量他已和被害家屬和解，犯後態度尚稱良好，依傷害致人於死罪，判胡男7年2月，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

胡男不服上訴，主張一審量刑過重，他認罪、和解，希望早日回越南賺錢養小孩。

台中高分院二審認為，一審已綜合考量量刑事由，未違反比例，況且僅在最低刑度酌加2月，已屬從輕，並無過重，駁回上訴。