高雄心衛績優主管涉性侵 衛福部：若查證屬實將將註銷並追回獎項

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導

高雄市心理衛生中心執行秘書何建忠涉嫌性侵社安網服務的個案未成年少女，檢方起訴。他身為心衛中心高階主管，還能獲得衛福部社安網績優社工獎項，竟濫用職務登入社會安全網系統，將公務資料作為性侵工具。對此，衛福部指出，若性侵案件屬實，將註銷得獎紀錄，並收回獎座及獎狀，同時將與地方政府合作釐清系統使用權限，並依實際需要加強權限管理。

何男民國112年獲得社安網績優社工獎項，由時任行政院長陳建仁頒贈獎座。衛福部社家署長周道君說，將釐清何男涉案情況，若性侵屬實，將註銷社安網績優社工獎項，並收回獎座及獎狀。

周道君表示，將強化機關內部權限管理，由於社安網系統整合家暴、兒虐、性侵、貧窮等多項議題系統，已請高雄市政府協助釐清，何男是在職務權限內查看資料，還是有超出業務需要範圍的資料調查，並提高權限管控。

周道君說，待確認何男是否於社安網特定資訊系統中，做出超出業務需求的資料調查，會先請高雄市政府提高權限管控，同時請高雄市政府就本案提出建議，衛福部將檢視是否針對全台各縣市社工人員使用資訊系統權限，都要一併加嚴管理，針對違反權限操作系統的情況，除可能涉嫌假借職務機會非法蒐集與洩漏機密資料，也可能違反「個人資料保護法」，將持續釐清。

衛福部保護司指出，本案為社工人員對兒少性侵害案件，由被害人報警後，警方第一時間上社安網系統「關懷e起來」通報，案件進入高雄市社會局家暴及性侵防制中心，將由社工提供被害人陪同筆錄驗傷、法律諮詢協助等，保障被害人權益，至於何男是否曾向其他被服務個案下手，因全案已由檢警偵辦，將依其手機、系統使用足跡進行了解。

何建忠（右）曾榮獲社會安全網績優督導獎，還由前行政院長陳建仁（左）親自頒獎，卻涉濫用職權肉搜弱勢少女性侵。圖／取自衛福部
