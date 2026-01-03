快訊

單親媽男友竟是狼…年幼姐妹遭猥褻188次 猜拳輸了還要陪他睡

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中從事燈光音響男子和女友同居，照顧對方年幼的2名女兒，卻以3天1次頻率騷擾姐妹倆，還要她們猜拳猜輸的得陪他睡，長期襲胸、下體上百次，幼女更因絕望深感「反抗也不會有效果」；法院以他罔顧倫常、戕害幼女身心，依188個對兒童乘機猥褻等罪判他5年6月，可上訴。

檢警調查，男子和女友2018年起同居，一家四口同睡在一個房間內，但他2021年5月至2022年6月間，以每3天1次頻率半夜趁姊姊熟睡時偷摸胸部、下體共103次，2022年6月至2023年2月偷摸81次，2023年2月又摸1次。

此外，男子2021年間還趁女友不在時，就對2名女童說「你們2兩個超過晚上9點還沒睡覺，所以你們兩個猜拳猜輸的要跟我一起睡」，結果妹妹猜拳猜輸被迫和男子同床，就遭偷摸胸部1次。

後來男子帶妹妹回南投老家又再度伸狼爪，對方抗拒說「不要用我」仍被摸1次，2023年間男子再度手伸進棉被摸妹妹胸部，她因長期遇害深感「反抗不會有效果」而未拒絕，後來向老師反應才曝光。

台中地院審理時，男子均坦承不諱，與2名少女證詞相符。男子的辯護人主張，男子犯後坦承，已和2名少女和解，且彼此同住5、6年，情同親生父女，還說一般肢體接觸在所難免，他未能拿捏男女肢體分際，請求依刑法第59條減刑。

法院認為，男子明知2女未成年身心發育未健全，卻為滿足私慾為之，應予嚴懲，不足引起同情，不予以減刑。

法院說，男子身為2女母親的同居男友，理應保護、教養之，卻罔顧倫常下手，審理過程一度翻供最終才坦承，並已和解等一切情狀。

法院依104個成年人故意對兒童犯乘機猥褻罪、81個成年人故意對少年犯乘機猥褻罪、2個對於未滿14歲之女子為強制猥褻罪，及1個對於未滿14歲之女子為猥褻之行為罪，一共188罪判他合併執行5年6月。

台中一對姐妹長期遭媽媽的男友猥褻多達188次，法院判男子5年6月。示意圖／ingimage
猥褻 妹妹 女友 未成年

相關新聞

高雄心衛中心主管性侵少女 社工師全聯會怒了：可依法廢證不必等判決

高雄市心理衛生中心執行秘書何建忠濫用職務登入社會安全網系統，利用公務資料誘拐並性侵未成年少女，遭檢方起訴。何男不僅是心衛...

高雄心衛績優主管涉性侵 衛福部：若查證屬實將將註銷並追回獎項

高雄市心理衛生中心執行秘書何建忠涉嫌性侵社安網服務的個案未成年少女，檢方起訴。他身為心衛中心高階主管，還能獲得衛福部社安...

單親媽男友竟是狼…年幼姐妹遭猥褻188次 猜拳輸了還要陪他睡

台中從事燈光音響男子和女友同居，照顧對方年幼的2名女兒，卻以3天1次頻率騷擾姐妹倆，還要她們猜拳猜輸的得陪他睡，長期襲胸...

愛慕教會女教友邀約出遊 男暗藏色心強制猥褻遭訴

新北市林姓男子因愛慕同教會女教友，去年8月開車邀約一起出遊，卻暗藏色心，涉嫌對女子上下其手強制猥褻，女子不甘心受辱報警提...

影／「績優督導」涉性侵少女 高市衛生局：去年8月已記2大過解聘

高市衛生局心衛中心執行秘書何建忠利用職權搜尋列管個資，誘拐一名少女到汽車旅館性侵，遭檢方起訴，具體求刑10年6月。衛生局...

論文成犯罪報告？高雄績優督導性侵未成年少女 犯案期間正攻讀碩士

曾獲衛福部「強化社會安全網」績優督導殊榮的高雄市衛生局心理衛生中心執行秘書何建忠，涉嫌濫用職權肉搜列管的弱勢少女誘騙性侵...

