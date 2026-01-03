聽新聞
單親媽男友竟是狼…年幼姐妹遭猥褻188次 猜拳輸了還要陪他睡
台中從事燈光音響男子和女友同居，照顧對方年幼的2名女兒，卻以3天1次頻率騷擾姐妹倆，還要她們猜拳猜輸的得陪他睡，長期襲胸、下體上百次，幼女更因絕望深感「反抗也不會有效果」；法院以他罔顧倫常、戕害幼女身心，依188個對兒童乘機猥褻等罪判他5年6月，可上訴。
檢警調查，男子和女友2018年起同居，一家四口同睡在一個房間內，但他2021年5月至2022年6月間，以每3天1次頻率半夜趁姊姊熟睡時偷摸胸部、下體共103次，2022年6月至2023年2月偷摸81次，2023年2月又摸1次。
此外，男子2021年間還趁女友不在時，就對2名女童說「你們2兩個超過晚上9點還沒睡覺，所以你們兩個猜拳猜輸的要跟我一起睡」，結果妹妹猜拳猜輸被迫和男子同床，就遭偷摸胸部1次。
後來男子帶妹妹回南投老家又再度伸狼爪，對方抗拒說「不要用我」仍被摸1次，2023年間男子再度手伸進棉被摸妹妹胸部，她因長期遇害深感「反抗不會有效果」而未拒絕，後來向老師反應才曝光。
台中地院審理時，男子均坦承不諱，與2名少女證詞相符。男子的辯護人主張，男子犯後坦承，已和2名少女和解，且彼此同住5、6年，情同親生父女，還說一般肢體接觸在所難免，他未能拿捏男女肢體分際，請求依刑法第59條減刑。
法院認為，男子明知2女未成年身心發育未健全，卻為滿足私慾為之，應予嚴懲，不足引起同情，不予以減刑。
法院說，男子身為2女母親的同居男友，理應保護、教養之，卻罔顧倫常下手，審理過程一度翻供最終才坦承，並已和解等一切情狀。
法院依104個成年人故意對兒童犯乘機猥褻罪、81個成年人故意對少年犯乘機猥褻罪、2個對於未滿14歲之女子為強制猥褻罪，及1個對於未滿14歲之女子為猥褻之行為罪，一共188罪判他合併執行5年6月。
