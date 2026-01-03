快訊

愛慕教會女教友邀約出遊 男暗藏色心強制猥褻遭訴

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市林姓男子因愛慕同教會女教友，去年8月開車邀約一起出遊，卻暗藏色心，涉嫌對女子上下其手強制猥褻，女子不甘心受辱報警提告，新北地檢署日前依強制猥褻罪嫌起訴。

起訴指出，林姓男子心儀同教會1名女教友，主動邀約一起同遊淡水喝咖啡，去年8月14日下午2時許，相約在板橋區捷運江子翠站碰面，由林男開車搭載女教友前往，沒想到，林男不安好心，女教友才上車，林男即伸手攬住女教友頸部強吻。

林女嚇到出手阻擋，林男才作罷，並改口帶女教友返回其住處休息，女教友因人已在車上無法推辭，只好隨林男前往，一進屋坐在客廳，林男再度露出猙獰面目，強吻女教友並上下其手。

女教友奮力反抗才未得逞，藉口有事要處理匆忙離開後，打電話向哥哥哭訴後報警處理。新北地檢署認為林男違反女教友意願，日前依強制猥褻罪嫌起訴。

新北市林姓男子因愛慕同教會女教友，去年8月邀約出遊，卻暗藏色心，涉上下其手強制猥褻遭訴。圖／聯合報系資料照
猥褻 淡水

