快訊

寒流冰雪奇緣！負1.2 ℃「武陵農場」藤花園化身冰晶宮超美

近年勞退基金收益驚人 愈來愈多人「捨不得一次領」

古天樂驚傳病倒！宣傳「尋秦記」操到送醫　同劇女星也喊累

高雄心衛中心主管性侵少女 社工師全聯會怒了：可依法廢證不必等判決

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導

高雄市心理衛生中心執行秘書何建忠濫用職務登入社會安全網系統，利用公務資料誘拐並性侵未成年少女，遭檢方起訴。何男不僅是心衛中心高階主管，也持有社工師證書及執照。社工師公會全聯會理事長吳玉琴說，性侵服務個案已嚴重違反社工師倫理守則，全聯會立場非常清楚，這類事件一定不可發生，全案可依社工師法移送懲戒，在判決出爐前就可完成處分，廢止其執照與證書。

吳玉琴說，各行各業都會有害群之馬，讓其餘腳踏實地的同行蒙受汙名，而對於社工師而言，性侵個案不僅是違反倫理，也是違法情事，全聯會立場絕對不能容忍，新修訂的「社工師法」為杜絕這類案件，設有社工界自律的規定，案件可由地方政府成立的社工師懲戒委員會審理，並作出最重廢止執業執照及社工師證書的處分。

依「社工師法」第7條規定，犯「性侵害防治法」、「性騷擾防治法」、「兒少性剝削條例」等罪者，不得擔任社會工作師，應撤銷或廢止其社會工作師證書。吳玉琴說，社工師法明定社工師「消極條件」，將性侵、性騷、家暴等與助人工作意涵高度違背的罪行，列為不得擔任社工師的條件，以本案來說，何男被剝奪社工師執照後，終身不得重新考取執照。

吳玉琴表示，除社工師法消極條件外，何男性侵個案的行為，以明確違反社工師倫理守則規定，依社工師法第17條，可將其移送地方政府的社工師倫理懲戒委員會，「不必等待曠日廢時的判決，就可先進行行政處分」，剝奪其社工師證書與執照，讓他全面停權不可執業，避免接觸其他潛在被害者，至於觸犯刑法部分，也會由檢警持續調查，讓其接受法律制裁。

何建忠（右）曾榮獲社會安全網績優督導獎，還由前行政院長陳建仁（左）親自頒獎，卻涉濫用職權肉搜弱勢少女性侵。圖／取自衛福部
何建忠（右）曾榮獲社會安全網績優督導獎，還由前行政院長陳建仁（左）親自頒獎，卻涉濫用職權肉搜弱勢少女性侵。圖／取自衛福部

社工 性侵害 吳玉琴 未成年

延伸閱讀

論文成犯罪報告？高雄績優督導性侵未成年少女 犯案期間正攻讀碩士

社會安全網淪淫魔網！妻當共犯 高雄衛生局績優督導設圈套性侵未成年少女

藉口看工地 高雄工程行老闆載未成年女會計上摩鐵性侵

未成年性侵2／少女遭性侵染3性病竟冷回1字 婦產醫走進校園幫補性教育

相關新聞

高雄心衛中心主管性侵少女 社工師全聯會怒了：可依法廢證不必等判決

高雄市心理衛生中心執行秘書何建忠濫用職務登入社會安全網系統，利用公務資料誘拐並性侵未成年少女，遭檢方起訴。何男不僅是心衛...

單親媽男友竟是狼…年幼姐妹遭猥褻188次 猜拳輸了還要陪他睡

台中從事燈光音響男子和女友同居，照顧對方年幼的2名女兒，卻以3天1次頻率騷擾姐妹倆，還要她們猜拳猜輸的得陪他睡，長期襲胸...

高雄心衛績優主管涉性侵 衛福部：若查證屬實將將註銷並追回獎項

高雄市心理衛生中心執行秘書何建忠涉嫌性侵社安網服務的個案未成年少女，檢方起訴。他身為心衛中心高階主管，還能獲得衛福部社安...

愛慕教會女教友邀約出遊 男暗藏色心強制猥褻遭訴

新北市林姓男子因愛慕同教會女教友，去年8月開車邀約一起出遊，卻暗藏色心，涉嫌對女子上下其手強制猥褻，女子不甘心受辱報警提...

影／「績優督導」涉性侵少女 高市衛生局：去年8月已記2大過解聘

高市衛生局心衛中心執行秘書何建忠利用職權搜尋列管個資，誘拐一名少女到汽車旅館性侵，遭檢方起訴，具體求刑10年6月。衛生局...

論文成犯罪報告？高雄績優督導性侵未成年少女 犯案期間正攻讀碩士

曾獲衛福部「強化社會安全網」績優督導殊榮的高雄市衛生局心理衛生中心執行秘書何建忠，涉嫌濫用職權肉搜列管的弱勢少女誘騙性侵...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。