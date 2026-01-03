高雄心衛中心主管性侵少女 社工師全聯會怒了：可依法廢證不必等判決

高雄市心理衛生中心執行秘書何建忠濫用職務登入社會安全網系統，利用公務資料誘拐並性侵未成年少女，遭檢方起訴。何男不僅是心衛中心高階主管，也持有社工師證書及執照。社工師公會全聯會理事長吳玉琴說，性侵服務個案已嚴重違反社工師倫理守則，全聯會立場非常清楚，這類事件一定不可發生，全案可依社工師法移送懲戒，在判決出爐前就可完成處分，廢止其執照與證書。

吳玉琴說，各行各業都會有害群之馬，讓其餘腳踏實地的同行蒙受汙名，而對於社工師而言，性侵個案不僅是違反倫理，也是違法情事，全聯會立場絕對不能容忍，新修訂的「社工師法」為杜絕這類案件，設有社工界自律的規定，案件可由地方政府成立的社工師懲戒委員會審理，並作出最重廢止執業執照及社工師證書的處分。

依「社工師法」第7條規定，犯「性侵害防治法」、「性騷擾防治法」、「兒少性剝削條例」等罪者，不得擔任社會工作師，應撤銷或廢止其社會工作師證書。吳玉琴說，社工師法明定社工師「消極條件」，將性侵、性騷、家暴等與助人工作意涵高度違背的罪行，列為不得擔任社工師的條件，以本案來說，何男被剝奪社工師執照後，終身不得重新考取執照。