影／「績優督導」涉性侵少女 高市衛生局：去年8月已記2大過解聘

高市衛生局心衛中心執行秘書何建忠利用職權搜尋列管個資，誘拐一名少女到汽車旅館性侵，遭檢方起訴，具體求刑10年6月。衛生局回應，何男為約聘人員，案發後已記2大過解聘，對於案內涉及個人資料保護法或洩密等，也主動移送檢調一併調查，並啟動關懷與支持機制，持續提供被害者及家屬必要協助。

檢警調查，何建忠主責監督、輔導自殺通報個案，曾獲衛福部「強化社會安全網」績優督導，去年他擅用權限登入精神照護查詢系統調閱個資挑選一名少女，從手機號碼加LINE好友並邀約到汽車旅館，少女慘遭性侵，何事後塞3600元給少女，少女報警，何妻竟利用任職社會局之便，查詢偵辦進度涉洩密遭送辦。

高市衛生局說明，去年8月9日召開考績會，認定何員違法執行職務、言行不檢，造成重大不良後果並嚴重損害機關聲譽，情節重大，記2大過並於8月11日終止契約、解聘。

衛生局強調，社區心衛中心配合中央社會安全網專案計畫，共進用約250名專業約聘人員，平時即依規定進行管理與考核，此案發生後，啟動內部整頓，並邀請外部專家學者組成專案輔導小組，全面強化人員管理、資安控管與督導機制，確保民眾權益，防止類似情事再度發生。

高市社會局表示，何妻涉及洩密也記2大過並解聘；另針對何員違反兒童及少年福利與權益保障法49條規定，將處最高60萬元罰鍰並公告姓名；至於違反社會工作師法第17條之1部分，已送交高雄市社會工作師懲戒委員會審議，最重恐面臨廢止執業執照及社會工作師證書等處分。