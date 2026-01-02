聽新聞
論文成犯罪報告？高雄績優督導性侵未成年少女 犯案期間正攻讀碩士
曾獲衛福部「強化社會安全網」績優督導殊榮的高雄市衛生局心理衛生中心執行秘書何建忠，涉嫌濫用職權肉搜列管的弱勢少女誘騙性侵，遭檢方起訴求刑10年6個月，諷刺的是何男在犯案期間，正於國立中正大學犯罪防治研究所攻讀碩士，其畢業論文更大談社會安全網涉案者的處遇，整本論文宛如他的「犯罪心得報告」。
檢方調查，何建忠身為心衛中心高層，理應是社會安全網的守門人，卻將公務資料庫當作個人的「選妃獵豔名冊」，他單日查詢數十筆甚至上百筆個資，專挑脆弱處境的未成年少女下手，將少女誘騙至汽車旅館性侵得逞。
令人驚駭的是，何男犯下獸行的今年6月期間，正是他趕寫碩士論文與進行口試的關鍵期，但經查閱何建忠於在7月通過口試的碩士論文，發現論文內容與其犯行形成極為荒謬的對照。
何建忠在論文中自許能透過司法與精神專業共同建構的安全網絡，兼顧社會安全與個體復元。他在結論章節更直指現行制度缺乏制度整合與外部監督，並建議應設立監督委員會以提升透明度，然而，現實中他正是利用了自己筆下的漏洞，在無人監管的情況下肆意肉搜個案，將原本應保護民眾的「安全網」，織成了捕食弱勢少女的「淫魔網」。
該論文謝誌中，何建忠還深情寫到感謝妻子作為他生活中最堅實的後盾，然而何妻同樣任職於高雄市府，竟在案發後利用任職社會局的權限，協助洩漏少女報案進度給丈夫，讓這段原本溫馨的文字，如今看來卻成了共犯結構的自白。
