約看電影起色心 他在U2包廂對18歲女子摸胸...遭判刑10月

許姓男子透過交友軟體認識一名剛滿18歲女子，2024年6月14日晚上相約至台北市萬年大樓U2電影院包廂看電影，卻違反對方意願，先隔著衣物撫摸女子胸部，隨後伸手進入衣內猥褻，士林地方法院審理，依強制猥褻罪判處許男有期徒刑10月；另被控跟蹤騷擾部分，法院認定證據不足，判無罪。

判決指出，許男與被害女子在交友軟體認識後相約看電影，期間許男先親吻、擁抱女子，女子明確拒絕並掙扎，許男仍持續觸碰，甚至出言威脅「再亂動就要伸進去摸」，最終將手伸進衣內觸碰胸部得逞，女子奮力掙脫後退至包廂角落，隨後提前離場，搭計程車回家，事後報警處理。

許男到庭否認強制猥褻，辯稱雙方互動屬你情我願，僅因一時情緒失控，在女子制止後即停止動作，並表示自己拉住女子不讓離開，才會向對方道歉，強調事後仍陪同女子搭捷運至劍潭站，協助其叫計程車返家，並無傷害犯意。

不過，法院未採信許男說法，指被害女子自偵查至審理期間，對事發經過指述前後一致，內容具體，加上許男案發當晚傳訊向女子道歉，坦承「強迫你做了不喜歡的事」，並自承若未被制止恐會失去理智，足以認定行為已違反女子意願。

法院審酌，許男為滿足一己性慾，漠視他人性自主權，對被害人造成心理傷害，且犯後否認犯行、未與被害人和解或賠償，量處有期徒刑10月。