社會安全網變淫魔網 高雄衛生局績優督導性侵弱勢少女

高雄市發生駭人聽聞的性侵醜聞，曾榮獲「強化社會安全網」績優督導的心理衛生中心執行秘書何建忠，涉嫌濫用職權登入公務系統，把公務資料庫當作「選妃名冊」，肉搜一名受其監督輔導的未成年少女，將她誘騙外出後性侵得逞，高雄地檢署依加重強制性交等罪將何男起訴，具體求刑10年6個月。

據起訴書指出，何建忠為高雄市衛生局心理衛生中心苓雅分區執行秘書，負責推動促進心理健康、社區中自殺、家暴、兒虐、性侵害、精神疾病等個案管理，是心理衛生中心最高層級的主管，他卻利用職務之便，肉搜未成年的被害少女，再加少女的Line，讓少女擔心是手握她不雅照的壞人，而掉入何男設下的圈套，被迫答應赴約。

檢方調查，何男今年6月23日鎖定被害少女後，透過Line傳訊息給少女詢問「高雄約會嗎」、「零用錢需要嗎」，成功在6月30日傍晚將少女騙出門，並直接載往汽車旅館性侵，過程中少女不斷哭嚎反抗，仍被何男強行抽插得逞，事後何男還企圖營造「性交易」假象，即便少女拒收，仍把3600元現金強行塞入少女的隨身包包中。

法官調查，檢警在還原何男「狩獵模式」時發現，他曾有單日查詢數十筆甚至上百筆個資的紀錄，且針對被害少女的IG、電子信箱進行肉搜。沒想到案發後，同樣在衛生局任職的何男妻子竟也是共犯，竟涉嫌將少女的報案進度私下傳送給何男。

檢方發現，何男不只是心理衛生中心最高層級主管，還在今年7月才剛通過國立中正大學犯罪防治研究所的碩士論文口試，痛批他知法犯法，將原本應保護的個案視為洩慾工具，犯後更試圖以金錢將重罪轉化為性交易，毫無悔意。