人夫外遇餐廳千金…租愛巢藏大量情趣內衣、成人玩具 正宮抓包
台中林姓人夫和謝姓小三外遇被莊姓妻子抓包，莊控訴謝是某知名餐廳千金，人前和她裝姐妹私下卻勾引她老公，林、謝還在外共築愛巢多次性交，屋內多達7、8套情趣內衣還有按摩棒、手銬，對2人求償100萬元；法院認為林、謝逾越男女分際，判2人應給付莊40萬元，可上訴。
莊女控訴，她和林男結婚多年有2個小孩，謝女是台中知名餐廳千金，也明知她已婚有家庭，在人前和她以姐妹、好友相稱，背地卻不守分際和她先生林男約喝酒、出遊，主動勾引林，並開始交往，後來發現老公行為異常一再詢問下，林才坦承和謝外遇。
莊表示，先生自承在外租屋專供和謝女約會、性交，屋內有親密合照，多達7、8套情趣內衣，款式包含馬甲、丁字褲、絲襪，甚至丁字褲還留有明顯分泌物，先生並承認屋內按摩棒、手銬，潤滑油等都是謝女購買，對2人求償100萬元。
對此，林男表示不爭執，但目前沒那麼多錢可以賠；謝女則說，林向她哭訴遭妻子精神虐待，後再林溫情攻勢下產生朋友以外情愫，但自己深覺懊悔主動要求結束，租屋處情趣用品與她無關，反控莊女提出天價巨額賠償、傳訊騷擾，請求對賠償金酌減。
台中地院查，林男、謝女不爭執有牽手、接吻、擁抱及性交，而謝明知林已婚，仍發生逾越一般男女交往分際，已嚴重破壞莊的配偶權。
中院審酌雙方職業、收入、侵害程度等一切情狀，判林男、謝女應給付莊40萬元。
