快訊

跨年夜百人聚集！瑞士滑雪勝地酒吧爆炸多人死亡 起火畫面曝光

元旦動肝火！屏東市健走逾1萬人出籠 刁民爭搶爆保溫瓶之亂

前AOA珉娥元旦極端選擇被救回 自曝「遭性侵被打到失禁」驚人內幕

聽新聞
0:00 / 0:00

人夫外遇餐廳千金…租愛巢藏大量情趣內衣、成人玩具 正宮抓包

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中林姓人夫和謝姓小三外遇被莊姓妻子抓包，莊控訴謝是某知名餐廳千金，人前和她裝姐妹私下卻勾引她老公，林、謝還在外共築愛巢多次性交，屋內多達7、8套情趣內衣還有按摩棒、手銬，對2人求償100萬元；法院認為林、謝逾越男女分際，判2人應給付莊40萬元，可上訴。

莊女控訴，她和林男結婚多年有2個小孩，謝女是台中知名餐廳千金，也明知她已婚有家庭，在人前和她以姐妹、好友相稱，背地卻不守分際和她先生林男約喝酒、出遊，主動勾引林，並開始交往，後來發現老公行為異常一再詢問下，林才坦承和謝外遇。

莊表示，先生自承在外租屋專供和謝女約會、性交，屋內有親密合照，多達7、8套情趣內衣，款式包含馬甲、丁字褲、絲襪，甚至丁字褲還留有明顯分泌物，先生並承認屋內按摩棒、手銬，潤滑油等都是謝女購買，對2人求償100萬元。

對此，林男表示不爭執，但目前沒那麼多錢可以賠；謝女則說，林向她哭訴遭妻子精神虐待，後再林溫情攻勢下產生朋友以外情愫，但自己深覺懊悔主動要求結束，租屋處情趣用品與她無關，反控莊女提出天價巨額賠償、傳訊騷擾，請求對賠償金酌減。

台中地院查，林男、謝女不爭執有牽手、接吻、擁抱及性交，而謝明知林已婚，仍發生逾越一般男女交往分際，已嚴重破壞莊的配偶權。

中院審酌雙方職業、收入、侵害程度等一切情狀，判林男、謝女應給付莊40萬元。

林姓人夫和謝姓小三外遇，在外租屋性交，法院判2人應給付林的妻子40萬元。示意圖／ingimage
林姓人夫和謝姓小三外遇，在外租屋性交，法院判2人應給付林的妻子40萬元。示意圖／ingimage

小三外遇 餐廳 千金

延伸閱讀

「虎躍部隊」連長營區偷吃窩邊草 正宮見露骨對話心碎

夫亡故3個月 妻收認領通知驚見私生子...正宮提告小三獲賠30萬

母親搭車上摩鐵 兒子誤以為遭詐騙報警 意外揭露母親外遇場景

醉貼人夫嘴對嘴 夏宇禾道歉酒後亂性：尊重婚姻，對他沒想法

相關新聞

人夫外遇餐廳千金…租愛巢藏大量情趣內衣、成人玩具 正宮抓包

台中林姓人夫和謝姓小三外遇被莊姓妻子抓包，莊控訴謝是某知名餐廳千金，人前和她裝姐妹私下卻勾引她老公，林、謝還在外共築愛巢...

見女房客外型亮麗凍抹條 新北噁男趁女子洗澡闖入欲硬上遭羈押

新北市33歲彭男見隔壁女房客外型亮麗竟心生歹念，去年11月底趁女子洗澡時潛入屋內意圖性侵，女子嚇壞尖叫抵抗，隔壁房客35...

祖父之友猥褻3孫子女 塞800元求保密下場出爐

謝姓男子藉拜訪友人機會，猥褻友人未成年孫子女，還私下給友人長孫女800元要求保密，長孫女發覺異狀告知父親，揭露謝男惡行，...

影／台南海安商圈跨年夜有摸臀痴漢出沒 摸人老婆…當場被壓制

台南海安商圈昨晚跨年夜有摸臀痴漢出沒。昨晚有2名女子陸續遭41歲陳姓男子乘機摸臀，其中有名女子驚覺遭人非禮，當下向老公反...

辯「長很高、胸部大」看不出未成年 移工與國中妹涼亭野戰、宿舍3P下場出爐

身體特徵絕不代表年齡！台灣連江縣2名印尼籍男移工先後遇到1名國中女學生，分別和她發生關係，其後甚至一起做「多人運動」。由於女學生當時尚未成年，事後報警求助。其中1名男被告聲稱，原告「看起來很高、胸部大」，所以以為對方已經年滿16歲，但法官反而認為受害人長相稚氣，外表根本未滿14歲，分別裁定2名被告4項和1項「對未滿14歲之女子為性交」罪名成立，合併執行4年6個月有期徒刑，以及入獄3年2個月，他們服刑完畢或獲赦免後，將會被驅逐出境。

少女讀高中時遭讀大學鄰居強摸胸部下體...忍了9年才提告 法官給公道

南投縣一名女子在2014年時讀高中一年級，當時辜姓男子讀大學，是女子鄰居，辜在同年6、7月間，騎機車攔下女子後，以從後方...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。