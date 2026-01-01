快訊

跨年夜百人聚集！瑞士滑雪勝地酒吧爆炸多人死亡 起火畫面曝光

元旦動肝火！屏東市健走逾1萬人出籠 刁民爭搶爆保溫瓶之亂

前AOA珉娥元旦極端選擇被救回 自曝「遭性侵被打到失禁」驚人內幕

見女房客外型亮麗凍抹條 新北噁男趁女子洗澡闖入欲硬上遭羈押

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市33歲彭男見隔壁女房客外型亮麗竟心生歹念，去年11月底趁女子洗澡時潛入屋內意圖性侵，女子嚇壞尖叫抵抗，隔壁房客35歲盛男聽聞與彭男扭打但彭男趁隙逃逸。警鎖定彭男涉案隔天將他逮捕，詢後依加重強制性交罪送辦，檢察官聲押獲准。

林口警方去年（2025年）11月29日晚間6時許接獲民眾報案，泰山區某公寓出租套房遭陌生人闖入。警方趕抵現場時被害女房客驚魂未定表示，她剛洗完澡出浴室時，1名陌生男子突然出現在她房間，持沾抹不明液體的布條捂住她的口鼻，女房客嚇得尖叫並奮力抵抗，不料男子竟還持棍棒攻擊她頭部。隔壁套房房客35歲盛男聽聞後出門協助與嫌犯發生扭打，但嫌犯仍趁隙逃逸。

警方立即陪同女子前往輔大醫院檢傷採驗，並通報婦幼系統。警方經調閱監視器後，發現嫌犯身分為同樓層隔壁房客33歲彭男，隔天（30日）凌晨2時許於彭男租屋處將他逮捕。彭男警詢時供稱，在租屋處樓下便利商店見到外型亮麗的被害女子，因心生愛慕在女子還未下班時闖入女子房間躲在衣櫃內，趁女子洗完澡出來後衝上前犯案，警方詢後依加重強制性交罪嫌將彭男移送法辦，檢察官複訊後聲押獲准。

彭男(紅圈處)犯案後逃逸，鄰居(藍圈處)協助追捕。記者黃子騰／翻攝
彭男(紅圈處)犯案後逃逸，鄰居(藍圈處)協助追捕。記者黃子騰／翻攝

房客 房間

延伸閱讀

新北犬貓絕育補助元旦上路 公犬貓補助600元、母犬貓1200元

新北元旦升旗8000人唱出力量 侯友宜：用歌聲為城市加油

黃國昌參加新北元旦升旗同台 與侯友宜、劉和然互動少

影／新北市府元旦升旗 侯友宜：人民不需要對立跟內耗

相關新聞

人夫外遇餐廳千金…租愛巢藏大量情趣內衣、成人玩具 正宮抓包

台中林姓人夫和謝姓小三外遇被莊姓妻子抓包，莊控訴謝是某知名餐廳千金，人前和她裝姐妹私下卻勾引她老公，林、謝還在外共築愛巢...

見女房客外型亮麗凍抹條 新北噁男趁女子洗澡闖入欲硬上遭羈押

新北市33歲彭男見隔壁女房客外型亮麗竟心生歹念，去年11月底趁女子洗澡時潛入屋內意圖性侵，女子嚇壞尖叫抵抗，隔壁房客35...

祖父之友猥褻3孫子女 塞800元求保密下場出爐

謝姓男子藉拜訪友人機會，猥褻友人未成年孫子女，還私下給友人長孫女800元要求保密，長孫女發覺異狀告知父親，揭露謝男惡行，...

影／台南海安商圈跨年夜有摸臀痴漢出沒 摸人老婆…當場被壓制

台南海安商圈昨晚跨年夜有摸臀痴漢出沒。昨晚有2名女子陸續遭41歲陳姓男子乘機摸臀，其中有名女子驚覺遭人非禮，當下向老公反...

辯「長很高、胸部大」看不出未成年 移工與國中妹涼亭野戰、宿舍3P下場出爐

身體特徵絕不代表年齡！台灣連江縣2名印尼籍男移工先後遇到1名國中女學生，分別和她發生關係，其後甚至一起做「多人運動」。由於女學生當時尚未成年，事後報警求助。其中1名男被告聲稱，原告「看起來很高、胸部大」，所以以為對方已經年滿16歲，但法官反而認為受害人長相稚氣，外表根本未滿14歲，分別裁定2名被告4項和1項「對未滿14歲之女子為性交」罪名成立，合併執行4年6個月有期徒刑，以及入獄3年2個月，他們服刑完畢或獲赦免後，將會被驅逐出境。

少女讀高中時遭讀大學鄰居強摸胸部下體...忍了9年才提告 法官給公道

南投縣一名女子在2014年時讀高中一年級，當時辜姓男子讀大學，是女子鄰居，辜在同年6、7月間，騎機車攔下女子後，以從後方...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。