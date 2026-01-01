見女房客外型亮麗凍抹條 新北噁男趁女子洗澡闖入欲硬上遭羈押
新北市33歲彭男見隔壁女房客外型亮麗竟心生歹念，去年11月底趁女子洗澡時潛入屋內意圖性侵，女子嚇壞尖叫抵抗，隔壁房客35歲盛男聽聞與彭男扭打但彭男趁隙逃逸。警鎖定彭男涉案隔天將他逮捕，詢後依加重強制性交罪送辦，檢察官聲押獲准。
林口警方去年（2025年）11月29日晚間6時許接獲民眾報案，泰山區某公寓出租套房遭陌生人闖入。警方趕抵現場時被害女房客驚魂未定表示，她剛洗完澡出浴室時，1名陌生男子突然出現在她房間，持沾抹不明液體的布條捂住她的口鼻，女房客嚇得尖叫並奮力抵抗，不料男子竟還持棍棒攻擊她頭部。隔壁套房房客35歲盛男聽聞後出門協助與嫌犯發生扭打，但嫌犯仍趁隙逃逸。
警方立即陪同女子前往輔大醫院檢傷採驗，並通報婦幼系統。警方經調閱監視器後，發現嫌犯身分為同樓層隔壁房客33歲彭男，隔天（30日）凌晨2時許於彭男租屋處將他逮捕。彭男警詢時供稱，在租屋處樓下便利商店見到外型亮麗的被害女子，因心生愛慕在女子還未下班時闖入女子房間躲在衣櫃內，趁女子洗完澡出來後衝上前犯案，警方詢後依加重強制性交罪嫌將彭男移送法辦，檢察官複訊後聲押獲准。
