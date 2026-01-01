影／台南海安商圈跨年夜有摸臀痴漢出沒 摸人老婆…當場被壓制

台南海安商圈昨晚跨年夜有摸臀痴漢出沒。昨晚有2名女子陸續遭41歲陳姓男子乘機摸臀，其中有名女子驚覺遭人非禮，當下向老公反應，趁他尋找到下手對象，準備行動時，當場將他壓制報警，她嘆道，「搞到我們的跨年變成在警局過」。

台南市警二分局副分局長陳勇志說，分局於昨晚言11時許接獲報案，立即派員前往查處，經了解，陳男涉以徒手方式陸續觸碰2名女性被害人臀部，當場被抓，員警到場後，將他以現行犯逮捕，全案依性騷擾防治法送辦。

被害女子在社群上發文稱，此人剛才在海安路上遊蕩，偷摸她屁股，被兩個好心男子發現制止，前面已偷摸另外一個女生，現在已抓去派出所。