少女讀高中時遭讀大學鄰居強摸胸部下體...忍了9年才提告 法官給公道

南投縣一名女子在2014年時讀高中一年級，當時辜姓男子讀大學，是女子鄰居，辜在同年6、7月間，騎機車攔下女子後，以從後方環抱女子方式，隔著衣物撫摸女子胸部、下體，女子在家人鼓勵下，事隔9年才提告，一審時因辜認罪，判刑8月，二審近日審結，駁回上訴，維持原判。

檢警調查，辜姓男子在2014年時讀大學，在同年6、7月間，騎機車看到讀高中一年級的女鄰居經過，辜男騎車攔下女子後，不讓女子離開，還徒手從女子後方環抱，隔著衣服撫摸女子的胸部及下體。

女子在案發隔天有向母親哭訴，但沒有詳細說明過程，僅稱被辜男抱住後強吻，直至2023年5月間，女子才告知母親當時有遭撫摸胸部、下體一事。

女子在案發9年後，在家人的鼓勵下，向檢警提出告訴，女子母親也向檢警證稱，當年案發後，女兒的精神狀況一直不好，晚上瘋瘋顛顛，還會半夜敲房門，或在房間裡鬼吼鬼叫，也曾前往身心科就診。

南投地院審理時，辜男起初未坦承犯行，在審理過程中，在證人交互詰問時，辜男才承認有強制猥褻的犯行，審酌犯罪情節、家庭狀況等情狀後，依強制猥褻罪，判辜男8月徒刑。

辜男上訴台中高分院，認一審量刑過重，請求二審輕判。