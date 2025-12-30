快訊

前「反骨男孩」孫生涉性侵出庭 對鏡頭比讚還說「撒謊的人會下地獄」

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

前「反骨男孩」成員、YouTuber孫生涉嫌性侵多人遭訴，台北地院今天傳喚孫出庭，孫生大拇指比讚，對媒體詢問「有沒有覺得被冤枉？」回應「老樣子，撒謊的人會下地獄」，另關於有無可能和被害人調解？孫表示「再說」隨後進入法庭。

台北地檢署指控，孫生涉嫌以看練舞為由性侵1名未成年少女，另趁著拍片、聊天時猥褻2成年女子，另涉及播放與成年女子的性影像。

依起訴書資料，孫生2022年10月5日晚間前往1名成年女子住處剪髮，結束後，2人於陽台抽菸聊天時，孫涉嫌對女子強制猥褻；2023年3月17日，孫生在另1名女子的住處拍片，趁著對方躺在床上休息時，撲到她身上強制猥褻得逞。

2023年10月13日晚間，孫生邀約1名未滿16歲少女到他住處看練舞，趁著未成年少女聆聽音樂時強制性交得逞；2024年7月8日，孫生再與1名女子在台北市中山區一家旅館開房間，錄製2人性行為影像8部，擅自播放性影像給友人看，被害人先後向檢警提告。

檢察官偵辦認定，孫生涉犯強制猥褻罪、無故播送他人性影像罪、成年人故意對少年強制性交罪及違反個人資料保護法罪，審酌孫生陷溺性癮，漠視個人性自主權，犯後態度惡劣，建請法院對他從重量刑。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

孫生今天前往台北地院出庭。記者王聖藜/攝影
孫生今天前往台北地院出庭。記者王聖藜/攝影

