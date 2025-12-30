快訊

麻衣父親胰臟癌逝！2個月前強撐病體 赴台北會前親家王文洋

「4G釘子戶」就是不升5G！NCC曝結果「不是資費方案貴」而是這關鍵

曾放話「曹家人別想碰他的錢」 曹西平立遺囑把遺產都留給他

5歲女童炫耀糖果！「1句話」揭遭性侵 性前科教練下場曝光

香港01／ 田中貴／報導

示意圖／ingimage
示意圖／ingimage
苗栗縣1名有性犯罪前科的幼稚園直排輪教練，緩刑期間再次犯案，在校內如廁時，哄騙1名5歲女童閉上眼睛，繼而用下體觸碰女童嘴唇，事後給予糖果「封口」，要求她切勿向其他人透露。女童母親前來接放學，女童向2名姊姊炫耀從教練手上拿到糖果，更爆出1句「碰到教練雞雞」，母親聞言大驚報案。

案件經過一審，女童作供時形容「有聞到不好聞的味道」，供詞獲法官接納，男被告被判「強制猥褻」罪成，入獄4年，被告不服上訴，卻遭駁回。

女童開眼直擊遭猥褻過程

今年12月報導，案發於2024年1月，吳姓男被告被派駐到苗栗1間幼稚園擔任直排輪教練，逢周三下午都會前往學校。吳男傍晚在校內小便，剛好1名5歲女童進入廁所，吳男涉嫌哄騙女童閉眼，女童感覺被異物碰到，因而張開雙眼，看到吳男脫褲，並用下體觸碰其嘴唇。隨後有另1名女童進入廁所，吳男立即穿回褲子洗手，取出1顆糖果給受害女童，要求她切勿透露剛才的事。

受害女童驚爆1句「碰到教練的雞雞」

下課後，女童母親開車先後接載受害女童和其2名姊姊，受害女童上車後向胞姊炫耀拿到糖果，直言「這是教練給的，有看到、碰到教練的雞雞」，母親聞訊大驚報警求助。

男被告否認犯案

案件在苗栗地院進行一審，吳男否認犯案，辯稱是女童進廁所，就主動索取糖果，他擔心其他學生會妒忌，所以才叮囑女童切勿向其他人透露，自己沒有猥褻對方。

案件一審　被告囚4年

但法官認為，受害女童年紀尚幼，沒有性知識，但描述仔細，形容「有聞到不好聞的味道」，事後出現做惡夢等反應，相信她親身經歷過，加上監視器拍到吳男在廁所內待了2分24秒，和女童在廁所獨處甚至長達36秒，長過正常男性小便時間，裁定吳男「強制猥褻」罪名成立，判囚4年。

法官二審維持原判

男被告不服上訴，台中高分院認為，被告案發前已有2次對14歲以上未滿16歲女子合意性交紀錄，緩刑期間再次犯案，加上被告沒有向受害人道歉和賠償，毫無悔意，駁回其上訴，案件仍可上訴。

延伸閱讀：

女中學生遭摸胸猥褻！憂考不上首志願噁忍1年　補習淫師下場曝光

9歲女童校廁內遭猥褻！母報警稱女兒遭強姦　女保安與男友同被捕

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

5歲女童炫耀糖果！「1句話」揭遭性侵 性前科教練下場曝光

苗栗縣1名有性犯罪前科的幼稚園直排輪教練，緩刑期間再次犯案…

雙和醫院職場性騷 女醫師被迫離職

醫狼再現，雙和醫院影像醫學部兩位前女性醫師揭發前部主任對多位女性同仁言語與肢體性騷擾，被害者忍痛離職，提出申訴，但院方處...

醫院處理性騷太消極 工會籲徹查申訴制度

「上級強迫懷孕醫師值夜班還性騷擾，結果醫院卻輕放霸凌者，恐導致更多受害者！」台北市醫師職業工會29日偕同數位前雙和醫院醫師召開記者會，女醫師指控主管對多位女性同仁言語與肢體性騷擾，被害者忍痛離職並提出申訴後，院方的處理態度卻拖延且輕懲。

黃子佼和解拚免關仍有變數？限制出境期限屆滿 法院傳他開庭卻沒來

藝人黃子佼在創意私房購買、下載2341部少年性影像，一審依違反兒童及少年性剝削防制條例判8月徒刑，二審因黃與被害人達成和...

假包養真猥褻！便利店員裝闊︰月給10萬台幣 硬上射後失聯終挨告

高雄1名超商店員在網上包養平台結識1名女生，向她吹噓自己財力雄厚，承諾每月支付8萬至10萬新台幣包養費…

分飾兩人佯稱出價百萬騙女子性交易多次得逞 這次是85萬元拍性愛片

39歲詹姓男子自2013年起，即一人分飾二角，化身成女性，在臉書等社群媒體上尋找年輕女子，聲稱客戶願出價80萬到206萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。