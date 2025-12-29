醫院處理性騷太消極 工會籲徹查申訴制度

快訊

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

台北市<a href='/search/tagging/2/醫師' rel='醫師' data-rel='/2/116621' class='tag'><strong>醫師</strong></a>職業工會與性騷被害醫師29日召開記者會，呼籲勞動部與衛福部徹查醫療體系的性平機制與申訴制度。（醫師職業工會提供）
「上級強迫懷孕醫師值夜班還性騷擾，結果醫院卻輕放霸凌者，恐導致更多受害者！」台北市醫師職業工會29日偕同數位前雙和醫院醫師召開記者會，女醫師指控主管對多位女性同仁言語與肢體性騷擾，被害者忍痛離職並提出申訴後，院方的處理態度卻拖延且輕懲。工會控訴院方處置失當，要求還給女性醫療人員安全的職場環境。

多次言語羞辱、性騷

代表發言的女醫師全身以黑衣、黑帽與墨鏡遮掩全身表示，前任主管不顧下屬反對，強迫懷孕醫師值夜班，承擔暴露游離輻射風險，甚而以言語羞辱、計算「欠多少人情債」等方式進行血淋淋的性別歧視與職場霸凌，除此以外，更長期對女性下屬伸出「鹹豬手」。

另外，曾有醫師在流產手術的恢復室中，遭該前主管假意探視卻趁其意識未清，乘機並用雙手包覆、搓揉其手部，並曾以「討論職場霸凌案情」為由，於辦公室內強行握手、磨蹭，甚至說出「妳的手比我的熱」等令人驚懼的言語。這些不當身體接觸縱使當事人極力拒絕卻仍無效，甚至導致醫師情緒崩潰，不得不離職。

申訴不透明且輕縱狼醫

醫師強調，上述性騷行徑不勝枚舉，但即便如此受害者多半畏懼其權勢，因而敢怒不敢言。到後來雖然好不容易釐清極不透明的申訴管道、備妥證據提起申訴後，醫院不僅未能第一時間即時隔離加害者以保護受害人，申訴委員會也沒有善盡利益迴避的職責，讓受害者提心吊膽是否可能被秋後算帳。

與會者與受害女醫師齊聲呼籲，雙和醫院應徹底檢討在本案過程中的疏漏，深切反省其內部規章與性評程序執行是否真能保護被害者，及時對受害者謀求補救以實現回復式正義。主管機關衛福部與勞動部應全面徹查醫療體系的性平機制與申訴制度，對於不願或無力處理的醫院，應嚴懲之並大張旗鼓公告其事蹟，令其他醫院引以為戒。

性騷分工要明確

民進黨新北市議員黃淑君也提醒，目前中央及地方權責分工過於零散，以此案來說，中央有衛福部、勞動部、教育部，在新北市政府則有衛生局、勞工局、社會局等單位，看起來每個單位都有責任，卻不知道誰該負責處理，導致性平相關法令應該保護當事者，卻變相的保護加害者。

