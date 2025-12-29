黃子佼和解拚免關仍有變數？限制出境期限屆滿 法院傳他開庭卻沒來

快訊

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

藝人黃子佼創意私房購買、下載2341部少年性影像，一審依違反兒童及少年性剝削防制條例判8月徒刑，二審因黃與被害人達成和解並賠償完畢，改判1年6月徒刑並緩刑4年，高檢署已提起上訴；台灣高等法院今針對黃限制出境、出海即將屆滿召開訊問庭，合議庭待評議後再裁定。

黃子佼今年5月2日被高院裁定具保50萬元，並限制出境、出海8個月，期限將於明年1月初屆滿，高院今傳喚黃出庭訊問相關事宜，但黃並未現身，僅由律師代表出庭。據了解，黃子佼因身體不舒服，向法院告假。

黃子佼2014年2月12日起註冊為「創意私房」論壇的會員，陸續購買兒童或少年裸露胸部、性器官及性交的影像，再以電腦主機下載，儲存在硬碟之中。黃偵查時認罪，審判時改口不認。

一審認為黃子佼購買性影像數量為2259部、被害人為35人，犯行提高兒童及少年成為性剝削對象的危險性，考量他未與被害人和解，判處黃8月徒刑，併科罰金10萬元，罰金如易服勞役，以1000元折算一日。

檢方另查獲黃子佼還持有其他未成年人性影像，二審併案審理，黃子佼開始和被害人談和解，並於宣判日前一天透過律師發聲明再度道歉，指出已與全數被害人達成和解，也表示深知若沒有下載就沒有人會供給，對於當年做錯的事情，已深刻且誠摯地悔悟，祈求每個受害者原諒。

黃子佼坦承持有兒少性影像，但否認違反個資法，高院認定黃持有2341部性影像，受害人為37人，性影像是關於性生活的特種個人資料，且檔案中有各被害人的真實姓名、工作地點、生活照、社交軟體帳號、臉部特徵等，使取得性影像者可以直接或間接識別被害人的身分，確實違反個資法。

高院指出，黃子佼為一己私慾，主動加入創意私房成為會員，購買、下載、儲存性影像，被害人數和檔案眾多，有害兒少身心健全發展，但考量黃沒有前科，與37名被害人全數成立和解，並賠償損失，認為黃有彌補被害人損害的真意和具體作為，37人也均同意給予黃緩刑。

判決也指出，檢方移送併辦的其他性影像部分，有503個性影像、10名被害人無法辨別身分，或影像中疑似的被害人未曾到案接受警詢、偵查製作筆錄，甚且有人於警員聯繫時，否認拍攝性影像，難就此部分對黃子佼論處罪名，退由檢察官另行依法處理。

藝人黃子佼。圖／聯合報系資料照片
被害人 創意私房 黃子佼 兒少 性剝削 限制出境 未成年

