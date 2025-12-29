假包養真猥褻！便利店員裝闊︰月給10萬台幣 硬上射後失聯終挨告
台灣發生女生遭猥褻案。高雄1名超商店員在網上包養平台結識1名女生，向她吹噓自己財力雄厚，承諾每月支付8萬至10萬新台幣包養費，成功約到對方到汽車旅館「講價」。豈料色男剛進房即色心大起，不理會女生拒絕，強行猥褻得逞，其間更有射精，之後神隱失去聯絡。受害人不甘受辱報警提告，男子遭拘捕後受審，法官裁定「強制猥褻」罪成，判處男被告入獄6個月，但可易科罰金18萬新台幣。
聲稱每月提供8萬至10萬新台幣包養費
涉案王姓男子透過網路交友平台認識受害人，雙方改用微信聯絡，王男大吹牛皮，聲稱每月可以提供高額包養費，介乎8萬至10萬新台幣，要求見面期間再談細節。受害人信以為真，約定2024年7月4日下午在高雄左營區1間汽車旅館會面。
強制猥褻直到射精才肯收手
2人當日入房後，王男要求受害人先替他按摩，隨即親吻、摸胸和觸碰私密處，甚至企圖用手指插入受害人的肛門，即使受害人明確反抗，但王男仗住體型和力氣，強制猥褻受害人，直到射精才肯收手。事後受害人多次聯絡王男，發現對方音訊全無，懷疑自己遭到騙色，因而報警求助。
被捕男月薪大約4萬新台幣
警方經調查後鎖定王男身份，王男承認犯案，供稱自己高職畢業，在超商擔任店員，月薪大約4萬新台幣），目前與父母同住，需要扶養雙親，所謂「月給10萬新台幣包養費」全是唬爛，豈料受害人竟然相信。
判囚6個月 可易科罰金18萬新台幣
案件在橋頭地院進行審理，法官考慮到王男犯罪動機和手段，以及對受害人造成的傷害，認定其行為構成「強制猥褻」罪行，加上未能達成和解或賠償，法官判處男被告6個月有期徒刑，但可易科罰金18萬新台幣，案件仍可上訴。
文章授權轉載自《香港01》
