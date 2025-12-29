快訊

入冬最強冷空氣要來了 周五到周日下探7度以下

共軍宣布圍台軍演 「共機預警機」現蹤台海南、北空域

2025年全球百大美女名單出爐 周子瑜、葉舒華上榜

分飾兩人佯稱出價百萬騙女子性交易多次得逞 這次是85萬元拍性愛片

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

39歲詹姓男子自2013年起，即一人分飾二角，化身成女性，在臉書等社群媒體上尋找年輕女子，聲稱客戶願出價80萬到206萬，與女子性交易，至少有5名女子被害，甚至有未成年少女；這次他在台南犯案，以85萬元誘騙女子拍攝性愛片得逞，台南地院再依詐欺罪判刑6月。

判決書指出，詹姓男子去年9月3日晚間10時許，一人分飾二角，假冒SWAG網站李姓人員，透過通訊軟體WhatsApp帳號李姓男子與一名女子聯繫，佯稱願出價85萬元，請女子配合拍攝性愛影片；女子答應，二天後下午2時許赴約前往台南市歸仁區一間汽車旅館。

詹偽裝拍片演員，要求女子為他性服務，並完成性行為，過程全程錄影，隨後各自離去；隔天詹又向女子佯稱影片未拍好，合作廠商要求重拍，女子表示同意重拍，但提到付錢問題時，隨即被詹封鎖，之後再也聯繫不上。女子發覺被騙，向警方報案。

台南地檢署調查時，發現詹屢屢使用詐欺手法，詐得女子為他性服務，而遭到起訴與判刑；2013、2014年間就曾對未成年少女下手，遭到雲林地院判刑1年2月（判決未公開），雲林案件偵審期間，2013年11月間，詹持續一人分飾二角，在臉書上偽裝成林姓男子。

詹再以林姓身分尋找年輕女子，佯稱有客戶願以80萬元代價性交易，女子信以為真，詹再聲稱女子可找朋友一起被客戶包養，兩名女子在2013年12月、2014年1月依指示分別前往雲林縣斗南鎮的旅館為客戶性服務；詹再以客戶身分現身，共完成3次性行為。

後來兩女拿不到錢驚覺被騙，高雄地院將詹依詐欺罪判刑10月；2023年11月間，詹再次在通訊軟體微信化身「小○」，向莊姓女子聲稱有客戶出價206萬元，想跟美女性交易；莊女信以為真，從桃園前往台中市南屯區一間汽車旅館，詹隨即現身完成性行為。

台中檢警調查過程，在詹的手機查出他向多名不詳女性傳送以高額對價作為性交易誘因訊息，研判尚有被害人隱忍並未報案，將詹依詐欺罪提起公訴後，台中地院判刑11月、判賠莊女10萬元；結果台中案件偵查、審理期間，詹在去年5月，又在臉書假冒網紅的平姓助理。

詹在臉書挑選女子並傳訊「拍攝性愛影片，可獲得報酬35萬元」，女子信以為真，當天就前往高雄市岡山區一處大排水旁空地，讓詹邊拍攝邊以手指完成性行為，隨後女子就遭封鎖，橋頭地院將詹依詐欺罪判刑1年5月。

台南地檢署查出詹姓男子前案偵審期間持續在台南犯案，認定已造成被害人身心受創甚鉅，可認犯罪情節重大，請法院從重量刑；台南地院審理時，詹承認犯行，審酌詹屢屢以此手法詐得女子性服務利益，再次依詐欺罪判刑6月，民事部分判決詹要賠償20萬元。

39歲詹姓男子這次在台南犯案，以85萬元誘騙女子拍攝性愛片得逞，台南地院再依詐欺罪判刑6月。本報資料照片
39歲詹姓男子這次在台南犯案，以85萬元誘騙女子拍攝性愛片得逞，台南地院再依詐欺罪判刑6月。本報資料照片

台南 客戶 詐欺 性行為 性交易 被害人

延伸閱讀

本土內衣品牌翻車？行銷影片被轟「5點厭女」負責人出面致歉

影／賣淫集團成家族事業旗下15妓 子女至泰選妃安排入台住家裡

女僕裝誘人！台南善化「選妃」淫窟暗藏社區大樓 警破門逮人

惡狼保外就醫脫逃…1天內再犯強盜性侵2女 檢起訴求重刑

相關新聞

分飾兩人佯稱出價百萬騙女子性交易多次得逞 這次是85萬元拍性愛片

39歲詹姓男子自2013年起，即一人分飾二角，化身成女性，在臉書等社群媒體上尋找年輕女子，聲稱客戶願出價80萬到206萬...

他在交友軟體結識單親媽…露水之緣挨告乘機猥褻 法院判無罪

林姓男子在交友軟體認識一名單親媽媽，前往其住處同床共枕，事後遭女子與其兒子指控林趁她服用安眠藥、深沉入睡時乘機猥褻；林承...

她超商取貨控後方男異常貼近...手機伸裙下偷拍 台南警查出竟是自家人

台南市一名女子日前在threads指控到超商取貨時，有一名男子故意詢問問題卻貼近她，並被她發現正在用手機偷拍自己裙底；案...

「虎躍部隊」連長營區偷吃窩邊草 正宮見露骨對話心碎

陸軍步兵109旅陳姓連長年初將手機交給在家育嬰的職軍妻子備份時，意外曝光偷吃同旅女中尉，違規於營區雙宿雙飛，甚至在外租屋...

稱幫信徒「清理兩儀」…廟祝伸手猥褻得逞 遭判刑10月

台北市萬華區某宮廟黃姓廟祝去年在神壇內誆稱要幫信徒「清理兩儀」、「打開心中的結」，伸手猥褻信徒得逞。台灣台北地方法院依強...

尾隨女子到全家還問哪裡有小7 宜蘭神農商圈怪男出沒偷拍屁股

宜蘭市神農商圈近日多次發生年輕男性騎機車尾隨女子，甚至偷拍屁股的情形，陸續有網友上網發文提醒注意，宜蘭警分局主動偵辦，掌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。