他在交友軟體結識單親媽…露水之緣挨告乘機猥褻 法院判無罪

林姓男子在交友軟體認識一名單親媽媽，前往其住處同床共枕，事後遭女子與其兒子指控林趁她服用安眠藥、深沉入睡時乘機猥褻；林承認雙方有親密行為，原本還提到要交往，矢口否認違反意願。台南地院認定，不能排除女子是因交往生變、心生不滿才提告，判林無罪。

判決書指出，林姓男子2023年12月3日在交友軟體SweetRing結識一名單親媽媽，兩人相約見面，同日晚間10時許，林便前往女子位於台南市住處；女子指控，林在隔天凌晨趁她服用安眠藥入睡時，脫下她的內褲、外褲，接著林再脫下褲子磨蹭她直到射精，乘機猥褻得逞。

台南地檢署調查時，女子兒子也證稱「叔叔就醒著趴在媽媽身上沒有在動，媽媽在睡覺」，認定林姓男子犯行明確，將他提起公訴；林在偵訊及審理時，雖然承認有親密行為，但矢口否認乘機猥褻，兩人是合意發生，且在女子家門口就有親吻、擁抱，並提到要交往看看。

林表示，他與女子發生親密互動後，是女子帶他去浴室清理，女子並沒有告知有服用安眠藥習慣，且當晚女子也沒有服用安眠藥後陷入昏睡情形；法院檢視女子自警詢、檢方偵訊以及審理時歷次證述，認定說法有前後不一、顯不合理、難以想像等情況。

合議庭指出，女子證稱當時睡覺時穿著套裝、褲襪，但一般人睡覺時不會穿著此種服裝；另外女子也稱案發前兩人互有好感，互動方式如情侶一般，在她家車庫外面、床上有親吻、擁抱等親密行為，難以想像女子會穿著套裝、褲襪與林姓男子同枕共眠，說法顯不合理。

合議庭認為，女子證稱與林在床上有合意親吻、摟抱的親密行為，偵查中卻證述僅碰觸林的背部，審理時又改口稱僅碰觸林的肩膀；女子再稱驚醒後發覺下半身衣物均遭褪去，右鼠蹊部有精液，卻未質問林，證稱是淡定的以衛生紙擦拭、再將衣服穿好，實與常理相違。

合議庭表示，林姓男子在浴室梳洗完畢，進入房間後，又逕自伸手往女子右鼠蹊部摸去，女子卻證述僅回應已將精液擦拭乾淨，亦與常情相違；且案發日下午，女子仍主動邀請林到住處，主動關心林，並無任何異樣，亦未質問林，與一般性侵被害人反應迥異。

另外，女子兒子就母親在案發前服用安眠藥地點、是否主動母親提到當晚情況、母親當晚穿著等，與女子證述也互有不一，其是否確有目賭林的犯行，也令人存疑，所為證述不足以補強女子指訴。