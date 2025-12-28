快訊

46歲堂本光一宣布結婚！「娶圈外女友」DOMOTO兩人全成家

iPhone地震警報比國家級更快！快更新iOS 26.2打開「增強安全提示」

7.0強震！何如芸嚇到直呼完蛋 SC、SRC、RC 三種建築結構為何它最搖？

她超商取貨控後方男異常貼近...手機伸裙下偷拍 台南警查出竟是自家人

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市一名女子日前在threads指控到超商取貨時，有一名男子故意詢問問題卻貼近她，並被她發現正在用手機偷拍自己裙底；案經警方偵辦，發現男子身分竟是第三警分局楊姓警員，分局回應，楊堅決否認有偷拍行為，並主動提供手機鑑識還原，檢察官訊後已無保請回。

該名女子本月22日在社群媒體threads指控，前往永康區7-11康橋門市取貨時，一名男子故意詢問問題貼上來，她提高警覺果然看見對方手機鏡頭朝上，放在她裙子下方，上抓著對方的手質問「是不是在偷拍」；對方說「沒有、有偷拍出去被車撞死」，女子則請老公進來。

結果該名男子馬上掙脫，往外衝，女子抓住對方背包「拜託幫我報警」，店員見義勇為圍上來，協助報警，男子則躲進男生廁所；隨後警察到場，檢視男子手機，女子表示，雖然都刪光了，但可以還原，她到警局調閱監視器確認有拍到男子拿手機往她裙底伸去，提出告訴。

案經永康警分局偵辦，發現手機偷拍裙底嫌犯，竟是第三分局楊姓員警自家人，循督察系統通報第三分局；永康分局調閱超商監視器畫面後，確認楊穿著便服，確實有疑似持手機進行偷拍行為，不過楊堅決否認，並自願同意提供手持電話，進行手機鑑識還原。

第三分局指出，全案已由永康分局依妨害秘密罪移送台南地檢署偵辦，檢察官訊後無保請回，分局將持續關注後續偵審情形，秉持「警紀警辦」、「毋枉毋縱」、「不護短」態度，若楊確實發現涉有不法，將從嚴究辦。

警方偵辦，發現男子身分竟是第三警分局楊姓警員，分局回應，楊堅決否認有偷拍行為，並主動提供手機鑑識還原，檢察官訊後已無保請回。記者袁志豪／攝影
警方偵辦，發現男子身分竟是第三警分局楊姓警員，分局回應，楊堅決否認有偷拍行為，並主動提供手機鑑識還原，檢察官訊後已無保請回。記者袁志豪／攝影

偷拍 監視器

延伸閱讀

尾隨女子到全家還問哪裡有小7 宜蘭神農商圈怪男出沒偷拍屁股

日本電視台記者醉後脫序「脫褲猥褻」　NHK記者偷拍全程影片遭外流

1219隨機攻擊案釀死傷 男竟趁亂偷拍裙底遭逮現行

女學生上游泳課被偷拍？網控外校男學生行徑噁心 校方澄清：僅拍空景

相關新聞

他在交友軟體結識單親媽…露水之緣挨告乘機猥褻 法院判無罪

林姓男子在交友軟體認識一名單親媽媽，前往其住處同床共枕，事後遭女子與其兒子指控林趁她服用安眠藥、深沉入睡時乘機猥褻；林承...

她超商取貨控後方男異常貼近...手機伸裙下偷拍 台南警查出竟是自家人

台南市一名女子日前在threads指控到超商取貨時，有一名男子故意詢問問題卻貼近她，並被她發現正在用手機偷拍自己裙底；案...

「虎躍部隊」連長營區偷吃窩邊草 正宮見露骨對話心碎

陸軍步兵109旅陳姓連長年初將手機交給在家育嬰的職軍妻子備份時，意外曝光偷吃同旅女中尉，違規於營區雙宿雙飛，甚至在外租屋...

稱幫信徒「清理兩儀」…廟祝伸手猥褻得逞 遭判刑10月

台北市萬華區某宮廟黃姓廟祝去年在神壇內誆稱要幫信徒「清理兩儀」、「打開心中的結」，伸手猥褻信徒得逞。台灣台北地方法院依強...

尾隨女子到全家還問哪裡有小7 宜蘭神農商圈怪男出沒偷拍屁股

宜蘭市神農商圈近日多次發生年輕男性騎機車尾隨女子，甚至偷拍屁股的情形，陸續有網友上網發文提醒注意，宜蘭警分局主動偵辦，掌...

舔女同事胸後留600萬提款卡求饒 還帶她去日本贖罪之旅

高雄市一名邱姓男子追求已經有男朋友的女同事小美（化名）不成，竟趁對方下班之際強行將她撲進車內舔胸猥褻，事後為求原諒留下6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。