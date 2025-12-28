她超商取貨控後方男異常貼近...手機伸裙下偷拍 台南警查出竟是自家人

台南市一名女子日前在threads指控到超商取貨時，有一名男子故意詢問問題卻貼近她，並被她發現正在用手機偷拍自己裙底；案經警方偵辦，發現男子身分竟是第三警分局楊姓警員，分局回應，楊堅決否認有偷拍行為，並主動提供手機鑑識還原，檢察官訊後已無保請回。

該名女子本月22日在社群媒體threads指控，前往永康區7-11康橋門市取貨時，一名男子故意詢問問題貼上來，她提高警覺果然看見對方手機鏡頭朝上，放在她裙子下方，馬上抓著對方的手質問「是不是在偷拍」；對方說「沒有、有偷拍出去被車撞死」，女子則請老公進來。

結果該名男子馬上掙脫，往外衝，女子抓住對方背包「拜託幫我報警」，店員見義勇為圍上來，協助報警，男子則躲進男生廁所；隨後警察到場，檢視男子手機，女子表示，雖然都刪光了，但可以還原，她到警局調閱監視器確認有拍到男子拿手機往她裙底伸去，提出告訴。

案經永康警分局偵辦，發現手機偷拍裙底嫌犯，竟是第三分局楊姓員警自家人，循督察系統通報第三分局；永康分局調閱超商監視器畫面後，確認楊穿著便服，確實有疑似持手機進行偷拍行為，不過楊堅決否認，並自願同意提供手持電話，進行手機鑑識還原。