電戰中心軍人騙女同事裸照判2年 上訴求緩刑自稱是「善良的人」

時任國防部資通電軍電子作戰中心黃姓軍人追求女同事不成，竟假冒對方心儀的街頭藝人，以LINE攀談索取多張裸照，台中地院一審依妨害性隱私罪判他2年；黃上訴求緩刑，表示自己從軍定期捐款給弱勢，尚可稱「1個善良的人」，台中高分院二審不採信，判處駁回，仍可上訴。

檢方、憲兵隊調查，黃男得知女同事對某位街頭藝人有好感，誆騙認識該藝人、假冒其LINE帳號，2024年3月1日再加女同事好友，黃並持續冒充藝人身分，2度要求女同事自拍胸部、下體裸照回傳。

後來女子發現異狀，同年4月親自詢問該名藝人才知遇害，同時向服役的單位提出性騷擾申訴，憲兵隊也持搜索票赴黃男住處搜索，查扣記憶卡、硬碟，還有女子影像共27張。

台中地院一審時，黃男坦承不諱，與被害女子指控相符，也有扣案照片、對話紀錄可佐；一審認為，黃因追求女子不成，竟以冒充他人方式施以詐術獲取她性影像，造成女子身心創傷。

一審考量，黃犯後始終全部坦承，但雙方就和解無共識，依2個無故重製以違反本人意願方法使其本人攝錄所得性影像罪，各判黃1年5月、1年5月，應執行2年。

黃男不服上訴，主張自己無前科，從軍有收入以來，長期都固定捐款給弱勢團體，尚可稱為1個善良的人，本案犯後態度良好，案發時有正當工作，非惡性極大之人，犯案動機是兩性觀念不佳，無法妥善處理男女感情，他知錯反省、自願退伍，斷送前程，請求緩刑。