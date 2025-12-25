房仲偷吃人妻付250萬和解...隔2個月又被抓包上溫泉旅館 再賠280萬

已婚吳姓房仲和同樣有家室的女同事婚外情，被對方楊姓先生發現後先付了250萬元，並簽和解書保證不再犯否則要再賠250萬元；未料才時隔2個月，吳再帶楊妻上溫泉旅館開房間，慘遭楊抓個正著，楊依違約、精神撫慰金求償400萬元，法院審理後判吳應給付280萬元，可上訴。

楊男控訴，和妻子已婚多年育有2子，吳男是他太太的同事，竟無視其已婚，仍和妻子互傳曖昧簡訊、上汽車旅館性交，東窗事發後今年2月簽立和解書，吳並保證不再和他妻子有工作外接觸，若違背願意賠償250萬元。

楊指出，事後又發現吳男帶他老婆到溫泉飯店性交，顯已違約，且今年4月29日親眼看到吳男和他妻子步出溫泉飯店房門，自己深受打擊痛苦不堪。2月經吳男道歉後自己一時心軟原諒，但吳男竟心存僥倖繼續侵害其配偶權，對吳男求償違約金250萬元、精神撫慰金150萬元，一共400萬元。

吳男抗辯稱，他和楊妻都從事房仲業，當天陪客戶帶看銷售物件，後續還有約訪客戶、資料整理，才就近先找飯店休息，而楊顯然已事先謀畫跟蹤，自己開房間到楊現身，短短不到30分鐘，且自己衣著完整，不可能在短時間內和楊妻性交，認為沒有違約。

吳還說，他雖從事房仲業，但全仰賴業績獎金收入不固定，且自去年政府打房後，房市交易急凍，他至今尚未有成交紀錄，根本毫無工作收入，今年2月和楊簽和解書已先賠償他250萬元，主張駁回。

台中地院查，吳男本身也已婚，距離2月簽和解書才隔2個月，當時更曾支付250萬元給楊，卻又和楊妻入住溫泉旅館，可見他是「明知」違約而「故意」使其發生，且吳空言辯稱當晚還要約訪客戶，而就算工作空檔也可在超商、餐飲處所休息，何必花2900元開房間休息？