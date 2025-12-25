快訊

LINE免費貼圖10款！熊大兔兔曖昧情這裡有、「在哭喔」圖案腦中有聲音

美呆！李佳芬罕見古裝出席校慶「與韓國瑜同框」校方說原因了

台東規模6.1地震釋放0.7顆原子彈能量 郭鎧紋曝春節強震危機暫解除

聽新聞
0:00 / 0:00

房仲偷吃人妻付250萬和解...隔2個月又被抓包上溫泉旅館 再賠280萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

已婚吳姓房仲和同樣有家室的女同事婚外情，被對方楊姓先生發現後先付了250萬元，並簽和解書保證不再犯否則要再賠250萬元；未料才時隔2個月，吳再帶楊妻上溫泉旅館開房間，慘遭楊抓個正著，楊依違約、精神撫慰金求償400萬元，法院審理後判吳應給付280萬元，可上訴。

楊男控訴，和妻子已婚多年育有2子，吳男是他太太的同事，竟無視其已婚，仍和妻子互傳曖昧簡訊、上汽車旅館性交，東窗事發後今年2月簽立和解書，吳並保證不再和他妻子有工作外接觸，若違背願意賠償250萬元。

楊指出，事後又發現吳男帶他老婆到溫泉飯店性交，顯已違約，且今年4月29日親眼看到吳男和他妻子步出溫泉飯店房門，自己深受打擊痛苦不堪。2月經吳男道歉後自己一時心軟原諒，但吳男竟心存僥倖繼續侵害其配偶權，對吳男求償違約金250萬元、精神撫慰金150萬元，一共400萬元。

吳男抗辯稱，他和楊妻都從事房仲業，當天陪客戶帶看銷售物件，後續還有約訪客戶、資料整理，才就近先找飯店休息，而楊顯然已事先謀畫跟蹤，自己開房間到楊現身，短短不到30分鐘，且自己衣著完整，不可能在短時間內和楊妻性交，認為沒有違約。

吳還說，他雖從事房仲業，但全仰賴業績獎金收入不固定，且自去年政府打房後，房市交易急凍，他至今尚未有成交紀錄，根本毫無工作收入，今年2月和楊簽和解書已先賠償他250萬元，主張駁回。

台中地院查，吳男本身也已婚，距離2月簽和解書才隔2個月，當時更曾支付250萬元給楊，卻又和楊妻入住溫泉旅館，可見他是「明知」違約而「故意」使其發生，且吳空言辯稱當晚還要約訪客戶，而就算工作空檔也可在超商、餐飲處所休息，何必花2900元開房間休息？

中院指出，尤其是和「曾經合意性交被查獲」的已婚女同事一同前往，且經楊敲門後，吳更經過3分33秒才開啟房門，不採信吳辯詞，判他應給付楊男精神撫慰金30萬元、違約金250萬元，一共280萬元。

已婚吳姓房仲外遇女同事，被女方的先生發現，賠250萬元並簽和解書保證不再犯，才時隔2個月，再上溫泉旅館開房間，法院理後判吳應給付女方先生280萬元。示意圖（與本案無關）／ingimage
已婚吳姓房仲外遇女同事，被女方的先生發現，賠250萬元並簽和解書保證不再犯，才時隔2個月，再上溫泉旅館開房間，法院理後判吳應給付女方先生280萬元。示意圖（與本案無關）／ingimage

延伸閱讀

人妻出軌...丈夫好友怒開抖音直播公審 標記「劈腿、沒穿衣服」

2D動畫視覺小說《鄰家的人妻》Steam商店公開！美艷人妻用身體招待主角

赴台積電AZ廠出差變出軌 工程師愛上美式作風女同事判賠40萬

人妻真香！韓紳士漫《洞洞雜貨店》連載三年151話完結 熟女角色人氣碾壓眾生

相關新聞

房仲偷吃人妻付250萬和解...隔2個月又被抓包上溫泉旅館 再賠280萬

已婚吳姓房仲和同樣有家室的女同事婚外情，被對方楊姓先生發現後先付了250萬元，並簽和解書保證不再犯否則要再賠250萬元；...

人妻出軌...丈夫好友怒開抖音直播公審 標記「劈腿、沒穿衣服」

高雄市一名印尼籍女移工「西蒂」（外文化名）因疑似出軌男同事，被丈夫及丈夫的好友當場撞見，遭丈夫好友直接開TikTok抖音...

黃子佼持創意私房2341部少年性影像緩刑4年 高檢署認判決違法今上訴

藝人黃子佼在創意私房購買、下載2341部少年性影像，今年11月間台灣高等法院改判違反個人資料保護法，處判1年6月徒刑緩刑...

閨密睡中間！她控訴遭情侶「聯手脫褲」性侵 3原因男罪成女脫罪

台灣發生女子遭性侵案。台中1名男子被指和未成年女友聯手，相約女友的閨密上門見面，3人同床睡之際，閨密睡在中間，報稱遭「情侶檔」...

「練就極致舌功」竹科女偷吃人夫 鑽研判決對付正宮遭判賠60萬

竹科劉女偷吃人夫林男，不僅互傳「練就極致舌功」、「一砲不夠就打兩砲」等露骨性暗示訊息，劉女還研讀判決書，指導林男如何打官...

日本掃黃驚見12歲泰女賣淫 在台生母推女入火坑今遣返回泰

先前日媒報導一名12歲泰籍少女被母親帶到日本某按摩店賣淫，其29歲母親則在台另涉性交易遭逮，移民署及刑事局今午同步發聲，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。