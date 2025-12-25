人妻出軌...丈夫好友怒開抖音直播公審 標記「劈腿、沒穿衣服」

高雄市一名印尼籍女移工「西蒂」（外文化名）因疑似出軌男同事，被丈夫及丈夫的好友當場撞見，遭丈夫好友直接開TikTok抖音直播公審，鬧得移工社群沸沸揚揚、上萬人觀看，西蒂因此覺得名譽受損，怒告丈夫的好友求償，法官因此判丈夫的好友「伊瓦」需賠8萬元。

判決指出，印尼女子西蒂與丈夫一同來台工作，她在今年4月10日深夜，卻被丈夫與丈夫的好友「伊瓦」當場撞見她在宿舍房間內與另外一名男子「一絲不掛」共處一室，伊瓦為了替好朋友出一口氣，馬上就拿起手機開抖音直播，接連發直播影片，還直接標記「劈腿、沒穿衣服」瞬間吸引上萬人次觀看。

影片發布後在移工圈引發熱議、鬧得沸沸揚揚，西蒂因此覺得名譽受損，認為自己並非公眾人物，卻被人將私生活攤在網路上遭人公審討論，認為伊瓦嚴重侵害她名譽與隱私權，對她造成極大精神痛苦，因此向法院提起民事訴訟求償50萬元。

伊瓦出庭時辯稱，他所直播的內容「全都是事實」強調是因為看到好友被戴綠帽，出於正義感與替朋友出氣，才會在網路上討論這段婚外情，並非憑空捏造。