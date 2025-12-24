聽新聞
黃子佼持創意私房2341部少年性影像緩刑4年 高檢署認判決違法今上訴
藝人黃子佼在創意私房購買、下載2341部少年性影像，今年11月間台灣高等法院改判違反個人資料保護法，處判1年6月徒刑緩刑4年。台灣高等檢察署認定，黃子佼對兒童及少年身心健全發展「侵害甚鉅」不宜宣告緩刑，以高院判決違法為由，今提起上訴。
台北地方法院依違反兒童及少年性剝削防制條例判黃8月徒刑，併科罰金10萬元；案件上訴，黃與37名被害人全數達成和解並賠償完畢，高院改依違反個人資料保護法判1年6月徒刑，緩刑4年，應服180小時義務勞務，並參加3場次法治教育。可上訴。
高檢署研議後認為，黃子佼對兒童及少年身心健全發展的侵害甚鉅，高院僅以被告與被害人達成和解、賠償完畢，即予以緩刑，有判決不適用法則或適用不當之違法，向最高法院提起上訴。
全案源於，黃子佼2014年2月12日起註冊為「創意私房」論壇的會員，陸續購買兒童或少年裸露胸部、性器官及性交的影像，再以電腦主機下載，儲存在硬碟中。另台北地檢署也查出，黃還有其他未成年人性影像。黃在二審期間與37名被害人全數達成和解，並賠償損失，37人也同已給予黃緩刑，二審認為黃有彌補被害人損害的真意和具體作為，給予緩刑。
二審判決指出，檢方移送併辦的其他性影像中，黃持有的503個性影像、10名被害人無法辨別身分，退回由檢察官另行依法處理；此案已分案，交由北檢檢察官偵辦中。
