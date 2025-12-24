閨密睡中間！她控訴遭情侶「聯手脫褲」性侵 3原因男罪成女脫罪

快訊

香港01／ 撰文／田中貴

受害人遭到淫男性侵，指控對方的女友有份幫忙犯法，但法官認為證據火足，女被告脫罪。示意圖／ingimage
台灣發生女子遭性侵案。台中1名男子被指和未成年女友聯手，相約女友的閨密上門見面，3人同床睡之際，閨密睡在中間，報稱遭「情侶檔」夾擊脫去褲子，讓色男性侵得逞。

案件在法庭審理時，受害人明言沒有親眼見到女被告動手脫褲，但感到遭2人同時除去褲子。法官認為一來受害人沒有親眼看見，二來沒有被多人強行拉扯造成的傷痕，三來男被告承認獨力犯案，難以認定女被告有份幫忙，故判處男被告入獄2年6個月，女被告則不付審理。

睡2人中間遭脫褲性侵

涉案沈姓男子是鋼筋工人，和1名未成年少女交往，其間小女友結識1名女生，沈男對該女生起了色心。案發2023年8月10日，2人邀請女生到台中大里住所見面，到了翌日（11日）凌晨1時許，3人共同睡在床上，女生睡在情侶中間，沈男被指動手觸摸女生胸部，即使受害人立即制止，但仍被沈男脫去褲子和內褲性侵。

檢察官起訴涉事情侶

受害人嚇到狂哭，隨即聯絡友人協助報案，聲稱沈男女友「叫我穿衣服，跟我道歉，我不知道她會一起騙我，她說她在睡覺不知道」，但隨後改稱沈男聯同女友一起除其褲子，好讓沈男伸出狼爪。檢察官經跟進後，依法起訴涉事情侶。

女被告供稱無幫手除褲

案件在法院審理，受害人供稱，當時自己睡在男女被告中間，他們一起將其褲子脫掉，男被告繼而性侵，雖然沒有親眼見到女被告脫褲一事，但感覺是2人一起動手。但女被告則稱，當時房間燈光昏暗，沒有見到沈男和原告在做什麼，自己沒有協助脫褲。

男被告入獄2年6個月　女被告不付審理

法官查看相關證據，雖然女被告向原告提及「多人運動」話題，但沒有繼續討論，難以認定女被告積極參與性交行為，基於原告身上沒有被多人強行拉扯造成的傷痕，同樣難以認定女被告協助進行強制性交，而且沈男本身強壯，供稱單獨犯案，法官考慮到男被告和原告達成和解，裁定「強制性交」罪名成立，判處2年6個月有期徒刑，女被告則被少年法庭判決不付審理。

文章授權轉載自《香港01》

