「練就極致舌功」竹科女偷吃人夫 鑽研判決對付正宮遭判賠60萬

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

竹科劉女偷吃<a href='/search/tagging/2/人夫' rel='人夫' data-rel='/2/189708' class='tag'><strong>人夫</strong></a>林男，不僅互傳露骨性暗示訊息，劉女還研讀判決書，指導林男如何打官司對付<a href='/search/tagging/2/妻子' rel='妻子' data-rel='/2/234075' class='tag'><strong>妻子</strong></a>。新竹地院認劉女行為已逾社會通念可容忍範圍，判須賠償元配60萬元。示意圖／AI生成
竹科劉女偷吃人夫林男，不僅互傳露骨性暗示訊息，劉女還研讀判決書，指導林男如何打官司對付妻子。新竹地院認劉女行為已逾社會通念可容忍範圍，判須賠償元配60萬元。示意圖／AI生成

竹科劉女偷吃人夫林男，不僅互傳「練就極致舌功」、「一砲不夠就打兩砲」等露骨性暗示訊息，劉女還研讀判決書，指導林男如何打官司對付妻子。新竹地院認劉女行為已逾社會通念可容忍範圍，判須賠償元配60萬元。

判決書指出，王女於2023年11月間，先後發現丈夫林男與劉女互傳大量親密訊息，內容除互稱「愛你」、「親愛的」，還出現性行為描述與挑逗語句。王女質問後，林男一度表示願意斷絕聯繫，並書立悔過書，王女為顧及家庭選擇相信。事隔不到一年，王女再度發現兩人改用Discord匿名聯絡，關係不減反增。

法官調查，兩人除頻繁傳送親密訊息，還固定於下班後相約見面，曾在旅館、住處及車內發生性關係。相關對話中，多次提及性行為內容，包含「想取悅你，使出極致手段讓你射」、「一次不夠就兩次」等語，顯示並非一般朋友往來。林男其後也向王女坦承，雙方交往期間至少發生20至30次性關係。

劉女出庭時辯稱，自己是遭林男哄騙感情的受害者，並主張林男多次保證將離婚，她才持續交往。她也表示，事件對其身心造成重創，需長期服藥治療，且背負沉重貸款，請求法院減輕賠償責任。

法官認為，劉女明知對方已婚，仍持續與其發展踰矩關係，且在王女發現後，改用匿名帳號聯繫，甚至研讀相關判決，指導林男如何應對法律爭議，形同聯手對付正宮，行為「顯然毫無悔意」，對王女精神打擊甚鉅。

法官審酌侵害情節、雙方身分及經濟狀況，認定劉女已不法侵害配偶權，判須賠償元配王女60萬元。

性關係 法官 性行為 人夫 妻子

相關新聞

