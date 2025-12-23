日本掃黃驚見12歲泰女賣淫 在台生母推女入火坑今遣返回泰

先前日媒報導一名12歲泰籍少女被母親帶到日本某按摩店賣淫，其29歲母親則在台另涉性交易遭逮，移民署及刑事局今午同步發聲，指經跨國協調後，今已將該名泰籍母親遣送回泰。

移民署表示，日媒報導涉嫌帶12歲女兒到日本東京按摩店賣淫的泰籍女子，經查該女以免簽方式自泰國入境我國，入台後涉犯違反社會秩序維護法且逾期停留，經桃園市警方查獲後由移民署收容，期間刑事局及移民署與日、泰警方溝通協調及偵辦事宜後，今由移民署將該女前返回泰。

刑事局表示，此案引起泰、日兩國高度重視，鑑於2國警方均積極爭取將嫌犯遣返回該國受審，雙方代表並多次拜會內政部警政署及移民署，經跨國協調、多方協商後，考量案件偵辦效率及避免冗長引渡程序延宕司法正義，並為回應社會期待，由移民署依入出國及移民法規定，將該女遣返回原籍國。