看到曬女性內衣褲就想偷 色賊犯3案判處拘役50日

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市48歲鄭姓男子為滿足個人私慾，如果看到女性在庭院或防火巷晾曬內衣、內褲，竟會翻牆潛入庭院竊取，或直接拿走門口或防火巷的內衣、內褲，在玉井區已犯下三起行竊內衣褲案件，且被逮也從未返還贓物；鄭近日再次被捕，台南地院依竊盜罪判處拘役50天。

判決書均引用台南地檢署起訴書指出，鄭姓男子2023年9月3日上午10時許，行經玉井區王姓女子住處後方，見庭院內掛晾有女性衣物，竟翻越圍牆進入，徒手竊取王女晾曬內衣褲4套；轄區玉井警分局循線逮人，但未尋回衣褲，台南地院依侵入住宅竊盜罪判刑6月。

今年6月11日上午11時44分，鄭又經過玉井區一間房屋，見江姓女子將內衣、內褲晾曬於門外，竟又偷走江女內衣、內褲各1件（價值約260元）；江女報警，玉井分局再將鄭逮捕；因鄭這次未侵入住宅，又賠償江女達成和解，台南地院依竊盜罪判處拘役30天。

今年7月25日下午1時許，鄭姓男子騎車前往溫姓女子住家後方防火巷，再次偷走溫女晾曬在防火巷內衣及內褲各3件，隨即騎車離去；玉井分局調閱監視器，查出又是鄭所為，再將他逮捕移送，檢察官認定犯行明確，依竊盜罪提起公訴，聲請簡易判決處刑。

法院認為，鄭為滿足一己私慾，徒手竊取女性內衣、內褲，迄今並未返還，且過去亦因竊取他人內衣褲遭到判刑，素行不佳；考量鄭承認犯行，並未與溫女達成和解，其行竊女性內衣褲多與身心狀態相關的犯罪動機、目的、手段，依竊盜罪判處拘役50日。

台南市玉井區鄭姓男子為滿足個人私慾，如果看到女性在庭院或防火巷晾曬內衣、內褲，竟會翻牆潛入庭院竊取，或直接拿走。本報資料照片
台南市玉井區鄭姓男子為滿足個人私慾，如果看到女性在庭院或防火巷晾曬內衣、內褲，竟會翻牆潛入庭院竊取，或直接拿走。本報資料照片

內褲 台南 竊盜

