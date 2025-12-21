台中男借款援交妹約定「肉償還債」…佯裝律師逼拍性愛片 二審判10年

台中市蘇姓男子借款10萬4000元給一名援交妹，雙方說好可「肉償還債」，約定好欠款可由性交抵債，女子在前年6月間認定已償還欠款，但蘇佯裝律師，謊稱女子仍有30萬債務未清償，若不依指示配合蘇拍攝性愛片，將提告民、刑事，甚至還恐嚇女子，要告知家人其性交還債一事，女子被迫與蘇發生3次性關係，女子事後提告，二審近日駁回上訴，依3次犯行，判刑10年。

檢警調查，蘇姓男子在2022年間透過性交易，認識一名女子，因女子有經濟需求，蘇借款10萬4000元給女子，但約定女子需以按期清償或性交抵債方式，償還借款，女子在前年6月間，認定已將借款清償完畢，不願再與蘇男發生性關係。

蘇男在前年6月間，為繼續與女子發生性關係，先向女子恐嚇，要將女子以性交抵債一事告知家人，再假冒另名女律師，向女子佯稱，若未按時與蘇性交，需再支付30多萬元債務、違約金，若不依指示與蘇性交、肛交、拍攝性愛影片，所屬律師事務所會提出民、刑事告訴。

女子因此被迫在2023年7月間，三度與蘇男發生性關係，還任由蘇男以性玩具侵入口腔、下體、肛門，拍攝性愛片。

女子不願再配合，2023年8月間向警方提告，警方循線查扣蘇男手機、借據、女子身分證影本等證物。

台中地院審理時，蘇男否認犯行，強調發生性關係都是女子同意，沒有違反女子意願，也沒有向女子恐嚇，逼迫女子與他發生性關係。

法官審酌雙方對話紀錄、性愛影片、借據等證據，不採信蘇男辯詞，依三次加重強制性交罪，分判8年6月至9年不等徒刑，應執行10年。