前校長參加女師父親告別式 竟強吻襲胸摸大腿 遭解聘提告稱是婚外情

黃姓前國小校長參加女教師父親告別式後，竟在女教師車上對她強吻、襲胸、摸大腿，案經法院判決確定，台東縣政府將黃解聘、2年不得聘為教師；黃不服提告，主張與女教師是婚外情，對方要給丈夫交代才提告，而且可懲處或輔導，解聘有違比例原則，法院駁回告訴。

據了解，51歲的黃姓前校長期推動國教，並營造「愛家愛妻好男人」形象，曾投書媒體談偏鄉教育問題，2023年2月因涉及性騷擾案件，台東縣政府將他改調他校擔任教師；去年12月27日，台東地院二審將黃依違反性騷擾防治法判處拘役50、30天，宣告緩刑2年確定。

判決書指出，黃在2022年11月間擔任校長時，參加校內女教師父親的告別式後，請女教師載他回學校；黃卻在車上副駕駛座位置假藉要安慰女教師，將其上半身強行拉過去，親吻嘴唇並伸舌入嘴，舔女教師右耳，並以手隔著衣物撫女教師摸胸部，還說「想舔妳胸部」。

女教師連說「不要、不行」，明確拒絕，黃才暫時罷手，讓她開車；結果黃又第二度將手放在她的右大腿，將她的裙子往上推撫摸大腿，女教師要將黃的手推開，黃又抓住她的手，言語性騷擾。女教師說「不行這樣子、我們已經結婚了」，黃仍拉下她口罩親一下後才下車。

本案一審去年7月30日宣判，黃當時擔任教師的國小性別平等教育委員會認定黃有損師道尊嚴，該校教師評審委員會決議通過解聘、2年不得聘任為教師，台東縣政府核准，黃不服，提起訴願遭駁回，再向高雄高等行政法院高等庭提起行政訴訟。

黃指出，他跟女教師其實是婚外情，對方是為了維持婚姻，對丈夫有交代才提告；他是有親吻女教師、撫摸胸部等，但並未聽見對方有何言語抗拒或因肢體推擠而發出聲音，他沒有違反女教師意願，是你情我願，行為不構成性騷擾，聲明訴願決定及原處分均撤銷。

另外，他從未收到性平會調查報告，對調查過程、小組名單等皆不清楚，調查程序有誤，教評會決議難謂適法；即使認定他有性騷擾，可採記過以上懲處或啟動不適任教師輔導程序，教師身份一旦被解聘，很難回任，形同公職生涯化為烏有，付出代價極大，難符比例原則。

台東縣政府指出，黃姓前校長參與女教師父親告別式後，從行車記錄器內容可知，黃交談間不斷將話題導引至有關色情部分，女教師以尷尬的笑聲自我防衛，因黃是校長、上司，女教師無法斷然拒絕；黃隨後趁對方不及抗拒性騷擾，在刑事偵審中已自白犯罪情節且判決確定。

合議庭調閱黃在檢方的偵訊筆錄，黃承認有短暫親吻嘴唇、舔耳朵、隔著衣物摸胸部，並在快下車前有摸大腿、親嘴唇吻別；他做這些事沒有得到女教師同意，因為前同事很久未見，聊的愉快，情不自禁，當時思慮未周，他願意認錯道歉賠償，且一審判決後未上訴，是檢方上訴。