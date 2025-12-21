「確定裁定」不能再審 性侵慣犯質疑強制治療時間漏算...聲請遭駁

性侵犯丁大倫假釋期間配戴電子腳環，才17天就先後猥褻、性侵兩名女學生，最高法院2011年判7年徒刑定讞。丁入獄期間接受身心治療，台灣高等法院2017年裁定丁出獄後強制治療至「再犯危險顯著降低」。高院前年裁定丁繼續治療3年，他聲明異議質疑時間「算錯」遭駁；丁聲請再審，高院指「確定裁定」不能再審，駁回聲請。

高院表示，刑事訴訟法規定再審的對象僅限於有罪、無罪、免訴或不受理「判決」，不包括「確定之裁定」。

丁大倫1993年至1994年間犯下5起性侵案，1997年假釋後因犯罪，落網續服殘刑；2000年丁再假釋，又性侵3名女子，遭判刑10年1月，並接受強制治療。2009年丁三度假釋，這回出監須穿戴電子腳環監控，但他騙觀護人要到補習班讀書考大學，更改了監控時間，假釋17天便在西門町猥褻女學生，2個月後又在西門町性侵另名女學生。

猥褻、性侵女學生的手法如出一轍，丁佯裝大學生，稱要拍攝畢業影帶，尋求路人配合，再帶女學生到空屋屋頂犯案。丁戴保險套性侵女學生，脅迫口交，事後還要對方漱口，當時承辦的檢察官指丁「事先規劃路線，慎選犯案目標，還懂毀滅跡證」，並批評「這種縝密犯罪手法，越是裝可憐就越覺可惡。」

丁母說「兒子每次犯案後都會承認並向我認錯，這次他一直說沒有。」質疑是否真的涉案，強調「我不會放棄這個小孩」。因犯強制性交、強制猥褻罪，丁再被判刑7年定讞，服刑期間由矯正署安排性侵害身心治療課程；經鑑定、評估，丁仍有再犯之虞，高院2017年裁定丁在服完刑後須接受強制治療，直到再犯危險顯著降低，而執行期間每年鑑定有無停止治療必要。

強制治療6年多，培德醫院評估丁大倫再犯危險未顯著降低，台灣高等檢察署聲請定強制治療期間，高院2023年7月20日裁定延長3年。

丁大倫今年突聲明異議，認為自己從2017年6月14日就開始執行強制治療，至2022年6月13日即屆滿5年，高院裁定延長3年應從2022年6月14日接續計算，但該裁定卻以2023年7月20日、即裁判日為起算日，裁定不符刑法施行法規定。丁說，當時已治療6年，扣除執行屆滿5年的部分後，還有1年餘的執行時間，應併入第一次延長的3年期間內。高院以法條修正、丁解讀錯誤，駁回異議聲明。