猥褻慣犯強制治療9年還聲請釋憲 重獲自由7個月又摸老婦...繼續住院

猥褻慣犯盧恩本服完刑後強制治療逾9年，質疑刑法、性侵害犯罪防治法等相關條文違憲，聲請釋憲。大法官2020年底作出釋字第799號解釋，指強制治療期間規定至再犯危險顯著降低，未違反比例原則，但警告現行強制治療已趨近處罰，悖離憲法要求。諷刺的是，盧重獲自由後又猥褻老婦，遭判1年2月徒刑，現仍強制治療中。

盧恩本（47歲）2021年4月8日凌晨3點多騎車行經屏東枋寮，見一名老婦人趴睡床上，擅自入屋猥褻，老婦起初以為是「壁虎掉到我的背」，察覺不對後假裝無意甩動肩膀，盧開溜。屏東地檢署依乘機猥褻罪起訴，屏東地院判盧1年2月徒刑。

屏檢指盧恩本之前因乘機猥褻，經台中高分院判刑1年確定，另於2011年裁定盧刑後強制治療，盧於同年6月26日起執行，直到2020年9月11日才停止強制治療，卻又在枋寮犯罪。屏東縣衛生局2021年5月10日召開性侵害加害人評估小組會議，認為盧有高度再犯風險，屏院裁定盧同年8月24日強制治療，台中高分院也裁定延長繼續執行期間6月後再入監服刑。

因盧再犯風險高，屏檢聲請屏院裁定對盧恩本施以強制治療及期間。盧請求不要再延長治療，並以「父母年邁」為由盼返家，稱「我不會再犯了」。鹿港基督教醫院評估，盧的性犯罪再犯風險等級為中高度，5年內再犯率為36.7%、10年內再犯率為48.6%，屏院裁定自今年11月10日起延長1年。

盧2001年在北部犯下妨害性自主案件，遭判刑5年，2004年獲假釋；2007年盧侵入中部一名13歲少女住處摸胸，被判刑1年，因另犯侵入住宅、詐欺、妨害自由等罪，合併執行3年5月徒刑確定。2008年盧入獄服刑，2011年8月執行完畢，但是他被評估認有再犯危險，「年年強制治療」。後來台中高分院認為強制治療9年「黔驢技窮」，2020年檢方聲請停止強制治療獲准，但盧僅出院7個多月就再犯案。