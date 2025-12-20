性侵慣犯不想再治療 聲請再審遭駁

性侵犯丁大倫假釋期間配戴電子腳環，才十七天就先後猥褻、性侵兩名女學生，最高法院二○一一年判七年徒刑定讞。丁入獄期間接受身心治療，台灣高等法院二○一七年裁定丁出獄後強制治療至「再犯危險顯著降低」。高院前年裁定丁繼續治療三年，他聲明異議質疑時間「算錯」遭駁；丁聲請再審，高院指「確定裁定」不能再審，駁回聲請。

高院表示，刑事訴訟法規定再審的對象僅限於有罪、無罪、免訴或不受理「判決」，不包括「確定之裁定」。

丁大倫一九九三年至一九九四年間犯下五起性侵案，一九九七年假釋後因犯罪，落網續服殘刑；二○○○年丁再假釋，又性侵三名女子，遭判刑十年一月，並接受強制治療。

二○○九年丁三度假釋，這回出監須穿戴電子腳環監控，但是他騙觀護人要到補習班讀書考大學，更改了監控時間，假釋十七天便在西門町猥褻女學生，兩個月後，又在西門町性侵另名女學生。

猥褻、性侵女學生的手法如出一轍，丁佯裝大學生，稱要拍攝畢業影帶，尋求路人配合，再帶女學生到空屋屋頂犯案。丁戴保險套性侵女學生，脅迫口交，事後還要對方漱口，當時承辦的檢察官指丁「事先規畫路線，慎選犯案目標，還懂毀滅跡證」，並批評「這種縝密犯罪手法，越是裝可憐就越覺可惡。」

丁母說「兒子每次犯案後都會承認並向我認錯，這次他一直說沒有。」質疑是否真的涉案，強調「我不會放棄這個小孩」。

因犯強制性交、強制猥褻罪，丁再被判刑七年定讞，服刑期間由矯正署安排性侵害身心治療課程；經鑑定、評估，丁仍有再犯之虞，高院二○一七年裁定丁在服完刑後須接受強制治療，直到再犯危險顯著降低，而執行期間每年鑑定有無停止治療必要。

強制治療六年多，培德醫院評估丁大倫再犯危險未顯著降低，台灣高等檢察署聲請定強制治療期間，高院二○二三年七月二十日裁定延長三年。

丁大倫今年突然聲明異議，認為自己從二○一七年六月十四日就開始執行強制治療，至二○二二年六月十三日即屆滿五年，高院裁定延長三年，應從二○二二年六月十四日接續計算，但該裁定卻以二○二三年七月廿日、即裁判日為起算日，裁定不符刑法施行法規定。

丁說，當時已治療六年，扣除執行屆滿五年的部分後，還有一年餘的執行時間，應併入第一次延長的三年期間內。

高院以法條修正、丁解讀錯誤，駁回異議聲明。丁不服第二審確定裁定，再向高院聲請再審，日前遭駁。