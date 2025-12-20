猥褻慣犯治療9年 重獲自由又犯案

猥褻慣犯盧恩本服完刑後強制治療逾九年，質疑刑法、性侵害犯罪防治法等相關條文違憲，聲請釋憲。大法官二○二○年底作出釋字第七九九號解釋，指強制治療期間規定至再犯危險顯著降低，未違反比例原則，但警告現行強制治療已趨近處罰，悖離憲法要求。諷刺的是，盧重獲自由期間又猥褻老婦，遭判一年二月徒刑，至今仍強制治療。

盧恩本（四十七歲）二○二一年四月八日凌晨三點多騎車行經屏東枋寮，見一名老婦人趴睡床上，擅自入屋猥褻，老婦起初以為是「壁虎掉到我的背」，察覺不對後假裝無意甩動肩膀，盧開溜。屏東地檢署依乘機猥褻罪起訴，屏東地院判盧一年二月徒刑。

屏檢指盧恩本之前因乘機猥褻，經台中高分院判刑一年確定，另於二○一一年裁定盧刑後強制治療，盧於同年六月廿六日起執行，直到二○二○年九月十一日才停止強制治療，卻又在枋寮犯罪。

屏東縣衛生局二○二一年五月十日召開性侵害加害人評估小組會議，認為盧有高度再犯風險，屏院裁定盧同年八月廿四日強制治療，台中高分院也裁定延長繼續執行期間六月後再入監服刑。

因盧再犯風險高，屏檢聲請屏院裁定對盧恩本施以強制治療及期間。盧請求不要再延長治療，並以「父母年邁」為由盼返家，稱「我不會再犯了」。鹿港基督教醫院評估，盧的性犯罪再犯風險等級為中高度，五年內再犯率為百分之卅六點七、十年內再犯率為百分之四十八點六，屏院裁定自今年十一月十日起延長一年。

盧二○○一年在北部犯下妨害性自主案件，遭判刑五年，二○○四年獲假釋；二○○七年盧侵入中部一名十三歲少女住處摸胸，被判刑一年，因另犯侵入住宅、詐欺、妨害自由等罪，合併執行三年五月徒刑確定。二○○八年盧入獄服刑，二○一一年八月執行完畢，但是他被評估認有再犯危險，「年年強制治療」。後來台中高分院認為強制治療九年「黔驢技窮」，二○二○年檢方聲請停止強制治療獲准，但盧出院七個多月就在屏東摸老婦。

盧恩本促成釋字第七九九號解釋，大法官雖認為沒違反比例原則，但對長期治療仍無法降低危險者，大法官認為應檢討引進多元處遇措施；強制治療達一定年限者，是否繼續應由法官重作審查。