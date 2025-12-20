載國二少女出遊還帶回家上下其手 Uber司機挨告判刑10月、賠30萬

新北市吳姓男子前年趁假日帶國二少女出遊後直接將人載回其住處，趁2人獨處時不斷開黃腔挑逗，不顧少女出言拒絕仍對少女上下其手揩油，少女媽媽事後得知氣憤報警提告，新北地院去年底依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判刑10月，法官日前判決吳男應賠償精神慰撫金30萬元，可上訴。

判決指出，從事Uber司機的吳姓男子前年6月11日趁周末邀念國中2年級的少女出遊，從新北市土城區開車帶至石門區白沙灣海灘玩耍撿石頭，吃完晚餐後直接將人載回吳男住處，趁只有2人獨處，色心大發，不僅開黃腔挑逗，還不斷靠企圖親吻，少女出手推開並戴上口罩拒絕，吳男仍不罷休，持續伸手觸摸少的手、胸部、大腿及私密處，強制猥褻得逞。

少女因年幼又因已是隔天凌晨，無交通工具可搭乘返家，求助閨密找其男友一起來接他回家才脫離魔掌躲過一劫，少女返家後，害怕挨罵不敢告知父母發生何事，事隔9天才告知學校輔導老師遭人欺負，少女媽媽當天從輔導老師口中得知此事，立馬帶少女到警局報案提告。

吳男到案後，從警詢到檢方偵查及法院審理，始終矢口否認犯行，事後也未與受害少女達成和解以彌補其損害，法官認為吳男為逞一己私慾，犯罪後態度難認其知所悔悟，去年12月中依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判刑10月。

另受害少女及家屬並提告請求侵權行為損害賠償80萬元，新北地院日前判決吳男應賠償30萬元為適當，仍可上訴。