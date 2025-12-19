色男朝女網友猛求歡 巷口外硬上逼口交…稱你情我願仍判4年

快訊

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中高姓男子約女網友看電影，載她回家途中卻停在巷口求歡，還不顧女子斷然拒絕就強吻、逼口交，最後甚至硬上得逞，女子坦言周邊都是鄰居怕被亂說話才沒求救，但遇害情緒崩潰；法院認為女子說法前後一致，不採信高辯詞，依強制性交罪判他4年，可上訴。

檢警調查，高男和女網友2024年4月28日相約看電影，結束後高開車載對方回大甲區住處途中，因停留在巷口外空地停留並在車上向其求歡，但女子當場就拒絕，未料卻遭高強壓逼口交，又扯掉褲子指侵、性侵得逞；女子回家向友人哭訴並驗傷、報警提告。

台中地院審理時，高否認性侵，辯稱和女子是雙方合意性交；女子控訴，見面時並沒有喜歡高，原本想拒絕他，但想說看電影頂多2小時就可以回家，搭對方車到自家巷口時，高就突然親她、強迫口交，自己考量周邊都是鄰居、老年人，怕被看到才沒有呼救。

女子也說，遇害後她崩潰一直哭，並向朋友告知自己遭強暴，友人就告訴她一定要去驗傷；法院比對女子歷次證詞，發現她指述遭高侵害過程鉅細靡遺，過程沒有明顯瑕疵，也未誇大、渲染。

法院也發現，高事後還傳訊說「到家告訴我，對不起把妳弄痛了，但我是認真的！」等語，女子僅回一句「到了」，之後雙方就沒再交談。

法院審酌，高男雖無犯罪前科，但為滿足一己性慾，無視女子已明確拒絕性交，仍強行硬上，且犯後否認、辯詞避重就輕，未知正視己非，態度難認良好，依強制性交罪判他4年。

高男不顧女網友拒絕，仍在車上性侵還辯稱雙方你情我願，法院依強制性交罪判他4年。示意圖／ingimage
