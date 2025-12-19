中年男夾娃娃竟「突襲」女店員臀部 性騷擾證據全都錄
廖姓中年男子今年3月某日深夜，到桃園市大溪區一家選務販賣機店玩夾娃娃遊戲，趁店內女員工忙於整理貨品不及防備時，竟徒手觸摸女店員的臀部挨告，桃園地檢署偵結，認廖男意圖性騷擾罪證明確，依違反性騷擾防治法提起公訴。
起訴書指出，54歲廖姓男子今年3月24日晚間10時42分，前往桃園市大溪區一間俗稱夾娃娃機店的選物販賣機台店內消費；當時，代號A女的店員正在店內埋頭整理貨品。
廖男見A女正專注於工作、毫無防備，竟起色心萌生性騷擾意圖，趁女店員來不及抗拒之際，突然伸出鹹豬手摸了A女的臀部，被害女子遭受突如其來的侵犯憤而報警，案經桃園市警局大溪分局移送偵辦。
檢方偵查時，根據被害女店員的指證，以及娃娃機店內監視器等現場相關證據，認定廖男行為已構成性騷擾，所為涉嫌違反性騷擾防治法第25條第1項的乘機觸摸罪，依法起訴。
