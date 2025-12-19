快訊

藍白立委正式提案彈劾賴總統 得闖過立法院、憲法法庭「兩大關卡」

教學／讓ChatGPT變成iPhone動作按鈕智慧助理！3步驟「隨傳隨到」

為閃水桶！國1南下五堵段4車追撞 釀國光客運6傷狂塞3小時

中年男夾娃娃竟「突襲」女店員臀部 性騷擾證據全都錄

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

廖姓中年男子今年3月某日深夜，到桃園市大溪區一家選務販賣機店玩夾娃娃遊戲，趁店內女員工忙於整理貨品不及防備時，竟徒手觸摸女店員的臀部挨告，桃園地檢署偵結，認廖男意圖性騷擾罪證明確，依違反性騷擾防治法提起公訴。

起訴書指出，54歲廖姓男子今年3月24日晚間10時42分，前往桃園市大溪區一間俗稱夾娃娃機店的選物販賣機台店內消費；當時，代號A女的店員正在店內埋頭整理貨品。

廖男見A女正專注於工作、毫無防備，竟起色心萌生性騷擾意圖，趁女店員來不及抗拒之際，突然伸出鹹豬手摸了A女的臀部，被害女子遭受突如其來的侵犯憤而報警，案經桃園市警局大溪分局移送偵辦。

檢方偵查時，根據被害女店員的指證，以及娃娃機店內監視器等現場相關證據，認定廖男行為已構成性騷擾，所為涉嫌違反性騷擾防治法第25條第1項的乘機觸摸罪，依法起訴。

廖男在桃園大溪某家娃娃機店玩夾娃娃時，竟趁機偷摸女店員臀部挨告，桃園地檢署依違反性騷擾防治法的乘機觸摸罪起訴。示意圖／Ingimage
廖男在桃園大溪某家娃娃機店玩夾娃娃時，竟趁機偷摸女店員臀部挨告，桃園地檢署依違反性騷擾防治法的乘機觸摸罪起訴。示意圖／Ingimage

性騷擾 夾娃娃機

延伸閱讀

李伯道六度性騷女部屬...熊抱摸手傳告白信 不認性騷官司敗訴理由曝光

懲戒法院前院長李伯道熊抱女部屬、發告白信 不認性騷…官司今敗訴

8度伸狼爪！禪修班成員下藥性侵師弟 中台禪寺：去年獲報即緊急開會

騷擾多名醫生…台大醫院婦產部狼醫遭彈劾 移送懲戒法院審理

相關新聞

閨密奪走丈夫發展水下情緣 墾丁潛水店激戰還想3人行

高雄市一名洪姓女子為幫助同事陳姓女子找回生活熱情，介紹陳女從事潛水，不料陳女竟勾搭上洪女的丈夫黃姓男子，不僅在潛水時於水...

「不打嘴炮只打砲」戴更基2年前涉性騷對話被翻出 女學員提告

當女學員提及希望被認作乾女兒時，戴更基回應「我不認，睡可以」，女學員半開玩笑回覆：「你打完嘴砲再喊我」，戴更基則進一步回稱：「我不打嘴炮，我只打砲」。

中年男夾娃娃竟「突襲」女店員臀部 性騷擾證據全都錄

廖姓中年男子今年3月某日深夜，到桃園市大溪區一家選務販賣機店玩夾娃娃遊戲，趁店內女員工忙於整理貨品不及防備時，竟徒手觸摸...

66歲才藝班老師涉摸女童下體 犯7罪更一審判9年2月刑

新北市永和區私設才藝班的范揚祖，涉偷拍4名學員如廁，還撫摸其中1名12歲少女陰部，警方去年接獲民眾報案，持搜索票到才藝班...

李伯道六度性騷女部屬...熊抱摸手傳告白信 不認性騷官司敗訴理由曝光

懲戒法院前院長李伯道六度性騷擾女部屬，接二連三熊抱、摸手臂，甚至拿出署名「老闆」的告白信，被害人提出申訴，司法院性騷擾申...

桃園男大生趁室友小倆口泥醉昏睡 當面硬上對方女友遭重判

鐘姓男大生去年8月間與室友及其女友3人一塊唱KTV，詎料小情侶不勝酒力，鐘生送他倆回學校宿舍安置，卻趁室友及其女友酒醉昏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。