閨密奪走丈夫發展水下情緣 墾丁潛水店激戰還想3人行

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市一名洪姓女子為幫助同事陳姓女子找回生活熱情，介紹陳女從事潛水，不料陳女竟勾搭上洪女的丈夫黃姓男子，不僅在潛水時於水中「十指緊扣」，還多次在前潛水店內發生性行為，法官因此判陳女要賠50萬元。

判決書指出，洪女與陳女都是擔任房仲工作，但陳女長期壓力生活不快，在洪介紹下到擔任潛水教練的丈夫黃男的潛水店放鬆心情學潛水，不料陳女竟與教練丈夫發展出「水下情緣」，不僅會在深海夜潛時十指緊扣，更一路從墾丁潛水店、環島摩鐵，激戰到住處的頂樓，就連出國到峇里島都在飯店發生性行為。

洪女指控，陳女從2023年底開始頻繁參與潛水活動與黃男親密接觸，某天深夜2人在水中趁隙十指緊扣，甚至上岸後還藉酒意親吻、同床共眠，彼此間還互相以「大熊、小倉鼠」甜蜜互稱，黃男更帶陳女前往環島旅行，期間還購買情趣內衣與按摩棒助興。

陳與黃多次發生性行為，還被洪女發現，2人為尋求刺激，竟然直接在潛水店大廳刻意拔掉監視器電源發生性行為，甚至在去年底更趁洪女不注意時，大膽在洪女位於高雄住處的頂樓天台激戰。

陳女辯稱自己是因為被黃男的甜言蜜語誘惑，還透露黃男曾向她勾勒出美好幻想，聲稱有機會3人一起組建家庭，她才會在天馬行空的承諾下深陷其中。

不過高雄地院法官審理後認為，陳女與洪女本為好友，陳卻明知黃男有家室，仍跨越分際多次發生性行為，且持續時間長達一年，嚴重侵害洪女身為黃男妻子的配偶權，讓洪女遭受友情與婚姻的雙重背叛、痛苦萬分，因此判陳女應賠洪50萬元精神慰撫金 。

高雄地方法院。本報資料照
高雄地方法院。本報資料照

性行為 出軌

相關新聞

閨密奪走丈夫發展水下情緣 墾丁潛水店激戰還想3人行

高雄市一名洪姓女子為幫助同事陳姓女子找回生活熱情，介紹陳女從事潛水，不料陳女竟勾搭上洪女的丈夫黃姓男子，不僅在潛水時於水...

「不打嘴炮只打砲」戴更基2年前涉性騷對話被翻出 女學員提告

當女學員提及希望被認作乾女兒時，戴更基回應「我不認，睡可以」，女學員半開玩笑回覆：「你打完嘴砲再喊我」，戴更基則進一步回稱：「我不打嘴炮，我只打砲」。

中年男夾娃娃竟「突襲」女店員臀部 性騷擾證據全都錄

廖姓中年男子今年3月某日深夜，到桃園市大溪區一家選務販賣機店玩夾娃娃遊戲，趁店內女員工忙於整理貨品不及防備時，竟徒手觸摸...

66歲才藝班老師涉摸女童下體 犯7罪更一審判9年2月刑

新北市永和區私設才藝班的范揚祖，涉偷拍4名學員如廁，還撫摸其中1名12歲少女陰部，警方去年接獲民眾報案，持搜索票到才藝班...

李伯道六度性騷女部屬...熊抱摸手傳告白信 不認性騷官司敗訴理由曝光

懲戒法院前院長李伯道六度性騷擾女部屬，接二連三熊抱、摸手臂，甚至拿出署名「老闆」的告白信，被害人提出申訴，司法院性騷擾申...

桃園男大生趁室友小倆口泥醉昏睡 當面硬上對方女友遭重判

鐘姓男大生去年8月間與室友及其女友3人一塊唱KTV，詎料小情侶不勝酒力，鐘生送他倆回學校宿舍安置，卻趁室友及其女友酒醉昏...

