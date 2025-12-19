快訊

藍白立委正式提案彈劾賴總統 得闖過立法院、憲法法庭「兩大關卡」

教學／讓ChatGPT變成iPhone動作按鈕智慧助理！3步驟「隨傳隨到」

為閃水桶！國1南下五堵段4車追撞 釀國光客運6傷狂塞3小時

聽新聞
0:00 / 0:00

「不打嘴炮只打砲」戴更基2年前涉性騷對話被翻出 女學員提告

聯合新聞網／ 綜合報導

知名寵物醫師<a href='/search/tagging/2/戴更基' rel='戴更基' data-rel='/2/241356' class='tag'><strong>戴更基</strong></a>再度被爆<a href='/search/tagging/2/性騷擾' rel='性騷擾' data-rel='/2/103654' class='tag'><strong>性騷擾</strong></a>女學員。 聯合報系資料照
知名寵物醫師戴更基再度被爆性騷擾女學員。 聯合報系資料照

繼今年9月被學員指控在課堂上性騷擾後，寵物行為學專家、知名獸醫師戴更基今(19)日再爆出兩年前言語性騷學員。戴更基透過Line與女學員對話，冒出「我不打嘴炮，我只打砲」、「那你得跟我睡才可能」等語，讓當事者感到極度不適，目前已提出性騷擾告訴，案件正由司法程序處理中。

根據《鏡週刊》報導，一名女學員提供與戴更基於2023年9月間在Line上的聊天紀錄，戴更基多次將對話引導至性愛相關話題。當女學員於9月12日提及希望被認作乾女兒時，戴更基回應「我不認，睡可以」，女學員半開玩笑回覆「你打完嘴砲再喊我」，戴更基更露骨的說「我不打嘴炮，我只打砲」。

此外，9月6日的Line對話中出現「那得要是我的女人才可以」，甚至女學員稱「晚上陪你喝酒，早上叫你起床不是正好嗎？」，戴更基則以「那你得跟我睡才可能」、「學生不可能」回應。

女學員表示，儘管一開始戴更基以玩笑方式回應她，但隨著性暗示言語不斷升級，明顯感到不舒服和壓迫，認為相關言詞具性騷擾意味，因此決定正式提告，該案已交由司法單位處理。

戴更基 性騷擾

延伸閱讀

戴更基被控性騷！要求女學員表演2狗性交 臉書澄清：錄音被刻意剪接

柯文哲遭狂揉臉！議員張雪如熱情互動惹議 支持者掀「尊重」論戰

倡導蔬食…佛光大學奪「土雞料理」競賽亞軍掀熱議 校方揭隊伍身分

同業羨煞！護理師曝醫院普發2萬、年終6月 外加千元頂級可麗露

相關新聞

閨密奪走丈夫發展水下情緣 墾丁潛水店激戰還想3人行

高雄市一名洪姓女子為幫助同事陳姓女子找回生活熱情，介紹陳女從事潛水，不料陳女竟勾搭上洪女的丈夫黃姓男子，不僅在潛水時於水...

「不打嘴炮只打砲」戴更基2年前涉性騷對話被翻出 女學員提告

當女學員提及希望被認作乾女兒時，戴更基回應「我不認，睡可以」，女學員半開玩笑回覆：「你打完嘴砲再喊我」，戴更基則進一步回稱：「我不打嘴炮，我只打砲」。

中年男夾娃娃竟「突襲」女店員臀部 性騷擾證據全都錄

廖姓中年男子今年3月某日深夜，到桃園市大溪區一家選務販賣機店玩夾娃娃遊戲，趁店內女員工忙於整理貨品不及防備時，竟徒手觸摸...

66歲才藝班老師涉摸女童下體 犯7罪更一審判9年2月刑

新北市永和區私設才藝班的范揚祖，涉偷拍4名學員如廁，還撫摸其中1名12歲少女陰部，警方去年接獲民眾報案，持搜索票到才藝班...

李伯道六度性騷女部屬...熊抱摸手傳告白信 不認性騷官司敗訴理由曝光

懲戒法院前院長李伯道六度性騷擾女部屬，接二連三熊抱、摸手臂，甚至拿出署名「老闆」的告白信，被害人提出申訴，司法院性騷擾申...

桃園男大生趁室友小倆口泥醉昏睡 當面硬上對方女友遭重判

鐘姓男大生去年8月間與室友及其女友3人一塊唱KTV，詎料小情侶不勝酒力，鐘生送他倆回學校宿舍安置，卻趁室友及其女友酒醉昏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。