「不打嘴炮只打砲」戴更基2年前涉性騷對話被翻出 女學員提告

知名寵物醫師戴更基再度被爆性騷擾女學員。 聯合報系資料照

繼今年9月被學員指控在課堂上性騷擾後，寵物行為學專家、知名獸醫師戴更基今(19)日再爆出兩年前言語性騷學員。戴更基透過Line與女學員對話，冒出「我不打嘴炮，我只打砲」、「那你得跟我睡才可能」等語，讓當事者感到極度不適，目前已提出性騷擾告訴，案件正由司法程序處理中。

根據《鏡週刊》報導，一名女學員提供與戴更基於2023年9月間在Line上的聊天紀錄，戴更基多次將對話引導至性愛相關話題。當女學員於9月12日提及希望被認作乾女兒時，戴更基回應「我不認，睡可以」，女學員半開玩笑回覆「你打完嘴砲再喊我」，戴更基更露骨的說「我不打嘴炮，我只打砲」。

此外，9月6日的Line對話中出現「那得要是我的女人才可以」，甚至女學員稱「晚上陪你喝酒，早上叫你起床不是正好嗎？」，戴更基則以「那你得跟我睡才可能」、「學生不可能」回應。

女學員表示，儘管一開始戴更基以玩笑方式回應她，但隨著性暗示言語不斷升級，明顯感到不舒服和壓迫，認為相關言詞具性騷擾意味，因此決定正式提告，該案已交由司法單位處理。