李伯道六度性騷女部屬...熊抱摸手傳告白信 不認性騷官司敗訴理由曝光

懲戒法院前院長李伯道六度性騷擾女部屬，接二連三熊抱、摸手臂，甚至拿出署名「老闆」的告白信，被害人提出申訴，司法院性騷擾申訴處理評議委員會決議性騷擾成立，李不服處分提行政訴訟，台北高等行政法院今判決李敗訴，可上訴。

李伯道2023年3月16日至4月17日六度性騷擾女部屬，女方提起申訴，司法院性騷擾申訴處理評議委員會決議性騷擾成立，李不服提出申復，被申評會認定無理由，李改提行政訴訟救濟。

李伯道於2023年3月16日懲戒法院赴雲林辦法官交流自強活動時，因他即將退休，接受同事們敬酒歡送，李疑酩酊，在酒店房間強抱住落單的女部屬；女部屬逃回房間，李竟然還要求她回房「聊天」。

李伯道結束自強活動，返回工作崗位後，又於2023年3月25日、3月31日、4月6日要求女部屬到辦公室，再動手環抱女方，還要求外頭的人不得進入，另於4月12日摸女部屬的手臂，認定均已構成性騷擾。

李伯道同年4月17日給女部屬「告白信」指出，「突然感到很茫然，很失落，怎會如此？我怎麼那樣不珍惜，不知感謝」、「還是要講出來跟妳說聲抱歉，都應該怪我沒有好好珍惜，以後會更加珍惜，同時不再提喝茶就是了」等語。

北高行指出，李伯道書信並非用直屬長官的公務用語，而帶有示愛及男女情愫的意味，已逾越公務往來關係，雖然書信是最後發生，但可以證明李確實有像女部屬示愛及男女情愫的意味存在，也認定構成性騷擾。

北高行表示，女部屬向時任司法院秘書長林輝煌等人申訴時，有激動、哭泣、感到恐懼、噁心等反應，且女方向林輝煌傳訊表示「我不敢拒絕是因為我好怕他報復我」，足見女方為避免被李伯道察覺異狀，進而報復，才沒有在辦公室呼救。

北高行指出，李伯道雖主張證人和女部屬事後勾串虛偽事實、時間和地點等，但女部屬自強活動當晚就向丈夫傳訊表達李的行為很噁心，又李伯道被林輝煌告知時，立即表示「不戀棧，要怎麼做都配合」、「女方應該不會聲張吧，因為這樣會引來各方注意，女方也會有壓力」等語，之後便開始請假，並依要求提出辭呈，顯然自知理虧，認定辯詞不足以採信。

至於司法院申評會認定，李伯道2023年3月30、31日用LINE傳送法律座談會照片給女部屬，並說「大家都很高興，有人還特別開心」、「景色怡人，團隊更棒」、「妳特別開心」等語，此部分也構成性騷擾，但北高行認為李的確逾越公務關係分際，但傳送的合照及訊息，沒有示愛或男女情愫的性意味，應不構成性騷擾。