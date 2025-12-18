快訊

濃霧擾台南嘉義 吳德榮：今水氣增北東濕涼 周日「冬至」冷空氣南下

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園男大生趁室友小倆口泥醉昏睡 當面硬上對方女友遭重判

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

鐘姓男大生去年8月間與室友及其女友3人一塊唱KTV，詎料小情侶不勝酒力，鐘生送他倆回學校宿舍安置，卻趁室友及其女友酒醉昏睡之際，當著室友面褪去小女友的內褲性侵得逞。桃園地院考量被害女子不願原諒，依乘機性交罪判鐘男3年2月徒刑，可上訴。

犯罪事實指出，鐘姓大學生去年8月25日深夜夥同室友及來訪的室友女友一同前往KTV唱歌喝酒，翌日清晨5時，3人返回桃園的學校宿舍，鐘協助攙扶不勝酒力的女子躺在他的床上，見女子昏睡不醒，竟萌生色心，又見室友昏死無知覺，竟當著室友的面，對他人的女友性侵，女子察覺有異驚醒，卻因酒醉無力推開，身心受創嚴重。

鐘男在警詢及檢方偵查初期，並未坦承犯行，反而於警詢及偵查中辯稱「是女子自行騎在他身上等語」，說法與事實全然相悖，遭法官認定初時他並無悔悟，直到法院審理時，鐘男於準備程序及審理程序中坦承犯行，並有被害女子及相關證據佐證，事證明確。

辯護人雖請求能給予鐘男宣告緩刑，但法官認為鐘男對被害人造成巨大羞恥感與創傷，被害人於庭上也明確表示不接受緩刑，且最終刑為2年以上，依法不符合緩刑要件。

合議庭審酌，被告鐘男與被害女子的男友為室友，利用信任關係與酒醉狀態犯案，侵害性自主權，犯後於審理中雖坦承犯行，並有意願調解賠償，但雙方就金額部分未達共識，考量他目前為大三學生，在披薩店打工月入2萬餘元，且先前無前科記錄，量處主文所示之刑。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園鐘姓男大生趁著室友情侶檔泥醉昏睡之際，當著室友的面硬上對方女友，女子驚醒卻因酒醉無力推開遭性侵得逞，桃園地院審結，依乘機性交罪判男大生3年2月徒刑，可上訴。示意圖／ingimage
桃園鐘姓男大生趁著室友情侶檔泥醉昏睡之際，當著室友的面硬上對方女友，女子驚醒卻因酒醉無力推開遭性侵得逞，桃園地院審結，依乘機性交罪判男大生3年2月徒刑，可上訴。示意圖／ingimage

室友 女友 性侵 情侶

延伸閱讀

政院明擬拍板4項國安修法 軍人「躺平降敵」可重判10年

陳修將打死女友棄保逃亡...落網持槍彈 今開庭主張有自首求減刑

被政治耽誤的藝術家再出手 桃園「祕境月曆」上百人私訊搶著要

舒華超專業變身導遊！現場韓國工作人員全跟著拜　一句話笑翻全場

相關新聞

桃園男大生趁室友小倆口泥醉昏睡 當面硬上對方女友遭重判

鐘姓男大生去年8月間與室友及其女友3人一塊唱KTV，詎料小情侶不勝酒力，鐘生送他倆回學校宿舍安置，卻趁室友及其女友酒醉昏...

停車場活春宮！夫妻赤裸下身車震 影片被看500萬次下場曝光

膽敢在商場停車場「車震」，當然有機會被人看到！今年2月台灣網上瘋傳1條影片，顯示彰化1間連鎖賣場的停車場爆出「活春宮」事件，1對夫婦在平治房車內赤裸下身「愛愛」，激戰期間車尾廂甚至打開，被人拍下影片上載至threads，瀏覽次數高達500多萬次。

不滿學生女友分手…恐怖情人創網路帳號張貼私密照 一審判刑7月

台中市詹姓男子與一名女學生曾是男女朋友，詹男不滿雙方分手，詹男為求復合，從今年5月間開始，傳送女子的性影像給女子，並傳訊...

三峽養老院色老翁兩度性騷照服員 強吻、磨蹭又呻吟遭訴

新北市三峽區某養老院一位徐姓老翁，今年4月1日下午，兩度對院方一名女性照服員，以環抱、強吻、磨蹭、呻吟等方式性騷擾，最後...

北屯壽司店見正妹起色心 他上前磨蹭下體猥褻 法院因一理由不審

台中市林姓男子在去年底前往北屯區一間壽司店，發現一名外型姣好的女子正在排隊候餐，林男心生色欲，上前壓住女子肩膀後，以下體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。