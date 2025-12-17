停車場活春宮！夫妻赤裸下身車震 影片被看500萬次下場曝光

膽敢在商場停車場「車震」，當然有機會被人看到！今年2月台灣網上瘋傳1條影片，顯示彰化1間連鎖賣場的停車場爆出「活春宮」事件，1對夫婦在平治房車內赤裸下身「愛愛」，激戰期間車尾廂甚至打開，被人拍下影片上載至threads，瀏覽次數高達500多萬次。

該輛平治當時停泊在台灣彰化1間連鎖賣場的地下停車場，車尾箱掀開後，有1對男女裸露下半身。（threads影片截圖）

連鎖賣場知悉事件後報警，警方鎖定片中夫婦身份，事後拘捕他們並作出起訴。人夫辯稱只是「一時興起」，強調跟妻子只有動作，沒有真正性交，但沒有交代為麼赤裸下身，但人夫最終「公然猥褻」罪名成立，拘役20天，但可易科罰金2萬新台幣，而最新發展是林妻獲不起訴，全案可上訴。

車尾箱掀開 男女裸露下半身

相關影片顯示，該輛平治當時停泊在台灣彰化1間連鎖賣場的地下停車場，車尾箱掀開後，有1對男女裸露下半身，無視附近有其他顧客包括兒童，直接在車尾箱激戰，車身搖晃不停。

網民稱見過相同平治上演活春宮

影片曝光後，引發大量網民熱議，瀏覽次數高達至少500多萬次，許多網民當時留言指「太誇張了吧」、「哥追求的是一份野外刺激感，你各位不懂啦」、「不是不關門，是怕在密閉空間激烈運動，消耗過多氧氣而缺氧的防禦性措施」，亦有網民聲稱在其他大賣場見到這輛平治同樣上演活春宮。

警追查涉案男女身份

彰化警分局當時證實，目擊者案發2月23日晚上拍攝到該個不雅場景，涉事大賣場當時仍在營業，接獲大賣場後報案，根據車牌追查涉案男女身份。

男方辯稱︰只有動作，沒有真正性交

據悉，警方事後鎖定林姓夫婦身份，林男辯稱只是「一時興起」，強調只有動作，沒有真正性交，但沒有說明為何夫婦裸露下身。

男罪成、女獲不起訴

案件在彰化地院進行審理，林男今年10月被控「公然猥褻罪」，法官批評男被告行為破壞社會善良風俗，不尊重他人，裁定罪名成立，被判處拘役20天，但可易科罰金2萬新台幣。最新發展是林妻獲不起訴，全案可上訴。

延伸閱讀：

文章授權轉載自《香港01》