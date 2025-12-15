聽新聞
不滿學生女友分手…恐怖情人創網路帳號張貼私密照 一審判刑7月
台中市詹姓男子與一名女學生曾是男女朋友，詹男不滿雙方分手，詹男為求復合，從今年5月間開始，傳送女子的性影像給女子，並傳訊「你要說威脅、還是情勒都無所謂」，後續又在抖音、IG、Threads平台上註冊帳號，張貼女子的私密照作為大頭貼相片，女子不堪其擾，報警提告，一審依違反跟騷法等罪，判刑7月，可易科。
判決指出，詹姓男子與一名女學生曾是男女朋友，雙方分手後，詹男為求復合，先在今年5月19日以通訊軟體傳訊給女子「妳要說我威脅妳，還是情緒勒索，都無所謂了」、「妳來承擔一切」、「「無法達成共識，那我們就互相傷害吧」，接著還把女學生的私密照，傳給女學生。
今年5月20日，詹男分別在抖音、IG、Threads等平台，註冊多個帳號，接著將帳號的大頭貼照片，改為女學生私密照片，同年月23日，詹男再傳訊給女學生，詢問女學生是否有上課，要求女學生見面，女學生不堪其擾，報警提告。
檢方偵查時，詹男坦認涉案，全案依散布他人性影像、跟蹤騷擾防制法起訴。
台中地院審酌，詹男侵害女子的身體自主隱私權，欠缺尊重他人隱私權的法治觀念，但詹男沒有前科，也坦認犯行，分別依散布他人性影像罪、跟蹤騷擾防制法，判刑6月、2月，都可易科，應執行有期徒刑7月，可上訴。
