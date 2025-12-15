三峽養老院色老翁兩度性騷照服員 強吻、磨蹭又呻吟遭訴

新北市三峽區某養老院一位徐姓老翁，今年4月1日下午，兩度對院方一名女性照服員，以環抱、強吻、磨蹭、呻吟等方式性騷擾，最後照服員忍無可忍提告，新北地檢署依違反性騷擾防治法將徐翁起訴。

起訴指出，案發日當天下午1時20分許，徐翁先在自己房內，見被害人忙於照護同房其他住民，竟趁被害人轉身之際，自正面環抱被害人試圖強吻對方嘴巴，被害人趕緊轉頭躲避僅被吻到臉頰。

稍晚徐翁又在同日傍晚5時20分許，趁被害人照護其他住民時，自被害人左後方以手撫摸被害人頸部和頭髮、以頭部磨蹭被害人頭髮，還在被害人耳旁發出呻吟聲。之後見被害人在廁所清洗其他住民尿袋，徐翁又尾隨被害人，於廁所內再度環抱被害人試圖強吻，所幸依然遭被害人閃過而吻到臉頰。