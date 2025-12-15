三峽養老院色老翁兩度性騷照服員 強吻、磨蹭又呻吟遭訴
新北市三峽區某養老院一位徐姓老翁，今年4月1日下午，兩度對院方一名女性照服員，以環抱、強吻、磨蹭、呻吟等方式性騷擾，最後照服員忍無可忍提告，新北地檢署依違反性騷擾防治法將徐翁起訴。
起訴指出，案發日當天下午1時20分許，徐翁先在自己房內，見被害人忙於照護同房其他住民，竟趁被害人轉身之際，自正面環抱被害人試圖強吻對方嘴巴，被害人趕緊轉頭躲避僅被吻到臉頰。
稍晚徐翁又在同日傍晚5時20分許，趁被害人照護其他住民時，自被害人左後方以手撫摸被害人頸部和頭髮、以頭部磨蹭被害人頭髮，還在被害人耳旁發出呻吟聲。之後見被害人在廁所清洗其他住民尿袋，徐翁又尾隨被害人，於廁所內再度環抱被害人試圖強吻，所幸依然遭被害人閃過而吻到臉頰。
經被害照服員提告，原本警方移送徐翁涉犯當天下午、傍晚在房內，以及傍晚在廁所內共3次性騷擾犯行。但檢察官調查後認為，當天傍晚在房內，與後來尾隨被害人進入廁所，兩者時間密接、地點相近，應視為同一行為評價，因此僅以下午和傍晚兩個犯行論罪。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言