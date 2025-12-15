快訊

盲眼浪貓靠撿死魚度日 釣客出手相救「300天逆轉命運」重見光明

鴻璋茶行5年攬1800萬公部門標案 負責人：曾從事電腦業十餘年

無貓熊的日子將至 日本人：沒必要花鉅額公帑在「人質」身上

三峽養老院色老翁兩度性騷照服員 強吻、磨蹭又呻吟遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市三峽區某養老院一位徐姓老翁，今年4月1日下午，兩度對院方一名女性照服員，以環抱、強吻、磨蹭、呻吟等方式性騷擾，最後照服員忍無可忍提告，新北地檢署依違反性騷擾防治法將徐翁起訴。

起訴指出，案發日當天下午1時20分許，徐翁先在自己房內，見被害人忙於照護同房其他住民，竟趁被害人轉身之際，自正面環抱被害人試圖強吻對方嘴巴，被害人趕緊轉頭躲避僅被吻到臉頰。

稍晚徐翁又在同日傍晚5時20分許，趁被害人照護其他住民時，自被害人左後方以手撫摸被害人頸部和頭髮、以頭部磨蹭被害人頭髮，還在被害人耳旁發出呻吟聲。之後見被害人在廁所清洗其他住民尿袋，徐翁又尾隨被害人，於廁所內再度環抱被害人試圖強吻，所幸依然遭被害人閃過而吻到臉頰。

經被害照服員提告，原本警方移送徐翁涉犯當天下午、傍晚在房內，以及傍晚在廁所內共3次性騷擾犯行。但檢察官調查後認為，當天傍晚在房內，與後來尾隨被害人進入廁所，兩者時間密接、地點相近，應視為同一行為評價，因此僅以下午和傍晚兩個犯行論罪。

新北市三峽區某養老院一位徐姓老翁，今年4月間兩度性騷擾院方一名女性照服員，遭新北地檢署依違反性騷擾防治法起訴。圖／示意圖，非當事人、地，聯合報系資料照片
新北市三峽區某養老院一位徐姓老翁，今年4月間兩度性騷擾院方一名女性照服員，遭新北地檢署依違反性騷擾防治法起訴。圖／示意圖，非當事人、地，聯合報系資料照片

被害人 性騷擾 廁所

延伸閱讀

影／女司機揭遭酒醉消防小隊長強吻襲胸 台中消防局急調離職務

板殯、三峽火葬場「優化」爭議 議員要劉和然表態

新北三峽山區違規棄廢瀝青 營造商3人羈押禁見

獨／華視男主播性騷女同仁遭記大過公告出爐　受害者：還在看身心科

相關新聞

北屯壽司店見正妹起色心 他上前磨蹭下體猥褻 法院因一理由不審

台中市林姓男子在去年底前往北屯區一間壽司店，發現一名外型姣好的女子正在排隊候餐，林男心生色欲，上前壓住女子肩膀後，以下體...

不滿學生女友分手…恐怖情人創網路帳號張貼私密照 一審判刑7月

台中市詹姓男子與一名女學生曾是男女朋友，詹男不滿雙方分手，詹男為求復合，從今年5月間開始，傳送女子的性影像給女子，並傳訊...

三峽養老院色老翁兩度性騷照服員 強吻、磨蹭又呻吟遭訴

新北市三峽區某養老院一位徐姓老翁，今年4月1日下午，兩度對院方一名女性照服員，以環抱、強吻、磨蹭、呻吟等方式性騷擾，最後...

噁！男子候診間對6歲女童三度露鳥問「要不要摸」 法官出手了

黃姓成年男今年農曆大年初九到桃園龜山復健診所物理治療時，見6歲女童獨自在診間看書，短短12分鐘內，三度趁機對女童露鳥，不...

他曾拍親密影片且女友從未告知真名 分手4年遭控偷拍傳網公布個資

陳姓男子4年前曾與一名女子短暫交往，並在女方同意下拍攝2人性愛影片，交往期間女子從未告知真實姓名；4年後他遭女方指控有一...

男大生遊說少女網友拍脫光光影片 少女爸怒告結果出爐

北市蘇姓男大生以INSTAGRAM帳號，連續三個月向未滿14歲女網友遊說，主動拍裸露身體及私密處影片供他觀賞，少女父親偶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。