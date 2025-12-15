北屯壽司店見正妹起色心 他上前磨蹭下體猥褻 法院因一理由不審
台中市林姓男子在去年底前往北屯區一間壽司店，發現一名外型姣好的女子正在排隊候餐，林男心生色欲，上前壓住女子肩膀後，以下體磨蹭女子的膝蓋跟大腿約5秒，女子嚇得大叫，也報警提告，檢方依強制猥褻罪起訴，台中地院審理時，認定此案為性騷擾案件，屬告訴乃論，加上林男與女子達成和解，諭知公訴不受理。
檢警調查，林姓男子在去年11月2日中午前往北屯區松竹路二段一間壽司店用餐，候餐時發現另名候餐的女子外型姣好，林男起色心，先靠近女子後，強行以雙手壓住女子肩膀，隨即強行以下體部位，磨蹭女子膝蓋、大腿約5秒，女子驚聲尖叫，林男才停手。
檢方偵查時，林男否認犯行，辯稱不知道當初為何要觸碰女子，也沒有聽到女子大叫，或叫我「不要這樣做」，檢方偵結依強制猥褻罪起訴。
台中地院審認，根據女子的證詞，以及壽司店的監視器影像等證據，認定林男觸碰女子身體部分的時間不長，且女子大叫後，林男隨即停手，僅屬「短暫的偷襲式觸摸行為」，未達妨害性意思自由的程度，認定屬性騷擾行為。
法官指出，性騷擾屬於告訴乃論之罪，加上女子已與林男達成和解，也當場履行調解條件完畢，女子已具狀撤回告訴，因此諭知公訴不受理。
